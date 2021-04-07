8 Nisan A101 aktüel katalog! A101 aktüel ürünler kataloğu Ramazan fırsatlarıyla dopdolu! İşte A101 katalog!
A101 aktüel ürünler kataloğu yaklaşan Ramazan ayı öncesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 8 Nisan A101 aktüel katalog fırsat ürünleriyle dikkat çekiyor. A101'de her hafta olduğu gibi teknoloji ve hobi ürünlerinin yanı sıra, Ramazan ayının yaklaşmasıyla gıda ürünlerinde de indirimler göze çarpıyor. Peki, 8 Nisan A101 aktüel katalog ürünleri nasıl?
Alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar marketlerin yaptığı kampanyaları yakından takip ediyor. Türkiye'nin birçok noktasında bulunan A101 marketleri de sunduğu aktüel ürünlerle dikkat çekiyor. Peki, 8 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? A101 aktüel katalogda bu hafta Ramazan fırsatları yer alıyor. Aynı zamanda; TOSHIBA 4K Android Smart Led TV, Hi-Level 43" Full HD Android Smart Led TV, Sunny SN7016 7", REGAL RGL 90 BT/ BT1001 büro tipi buzdolabı gibi ürünler satışa çıkacak.
TOSHIBA 50UAA2063DT 4K Android Smart Led TV 4499 TL
Hi-Level 43" Full HD Android Smart Led TV 2299 TL
Sunny SN7016 7" tablet 399 TL
TCL 10SE 128GB cep telefonu 2199 TL
REGAL RGL 90 BT/ BT1001 büro tipi buzdolabı 859 TL
SEG SCM 9100/CM 910 9kg çamaşır makinesi 1899,00 TL
SEG SBM 4001 /BM 4001 4 programlı bulaşık makinesi 1699,00 TL
Schefer Vakum dik süpürge 189,00 TL
Sunny Maharet SN5BLD25B multi blender seti 199,00 TL
Arzum AR6002 Steamforce buhar istasyonlu ütü 539,00 TL
Arzum AR2037 Mistost tost makinesi 239,00 TL
Felix FL 598 Smarta yağ ve su ölçer dijital baskül 79,95 TL
Aprilla AHC 5026 şarjlı saç ve sakal düzeltme makinesi 79,95 TL
Aprilla AFM 2800 Sonic yüz temizleyici 29,95 TL