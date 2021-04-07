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    • Ekonomi
    • 07.04.2021 11:11
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    • 07.04.2021 11:16
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    ! yine dopdolu! Beyaz eşya fırsatları…

    Merakla ve heyecanla beklenen yayınlanır yayınlanmaz incelenir oldu. Gündemde tüm illerden vatandaşlar her Perşembe yayınlanan birbirinden güzel ürünlerin uygun fiyatla satışa sunulduğu aktüel ürünler kataloğunu yakından takip ediyor. Stoklarla sınırlı olan ürünleri yakalamak için öncesinde inceleyerek alacaklarını belirliyor. Bu hafta yine dopdolu, özellikle eyaz eşya fırsatları oldukça dikkat çekiyor. Işte güncel katalog…

    takvim.com.tr
    A101 aktüel ürünler kataloğu 8 Nisan 2021!

    A101 aktüel ürünler kataloğu A101 aktüel ürünler kataloğu 8 Nisan 2021 pek çok kategoride ürünü vatandaşların bütçesine uygun fiyatlarla satışa sunuyor. Her hafta Perşembe günleri satışa çıkan A101 aktüel ürünler kataloğu önceden incelenerek alacakların listesi yapılmak isteniyor. Elektronik ürünlerden televizyona, beyaz eşyadan bebek ürünlerine, gıda ürünlerinden mutfak gereçlerine kadar pek çok seçenek var. En çok ziyaret edilen marketlerden biri olan A101'in güncel aktüel ürünler kataloğu haberimizde yer alıyor.

    A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 8 NİSAN 2021

    plastik ürünlerde indirim

        temel gıda ürünleri

        bebek ürünleri

        bebek ihtiyaçları

            ayakkabılık

            bebek kıyafetleri

            televizyon kampanyası

                küçük ev aletleri

                Ramazan'a özel ürünler

                beyaz eşya kampanyası
                    Haberler Ekonomi A101 aktüel ürünler kataloğu 8 Nisan 2021! A101 aktüel ürünler yine dopdolu! Beyaz eşya fırsatları…