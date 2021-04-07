TLM (Alien Worlds) Coin nedir, nasıl alınır? Binance'den yeni kripto projesi! İşte TLM Coin yorum ve grafiği!

YENİ KRİPTO PROJESİ: TLM COİN

Öncü kripto para borsası Binance, bugünkü duyurusunda yeni Launchpool projesini açıkladı. Binance, Launchpool'daki 19. Projenin Alien Worlds (TLM) olduğunu duyurdu. Bu platform, oyuncuların NFT'lerle rekabet ettiği bir ekonomi simülasyonu. Duyuruya göre kullanıcılar 7 Nisan 2021, TSİ 03:00 tarihinde başlayacak olan farming süreciyle 30 gün boyunca TLM token'larını toplamak için BNB ve BUSD token'larını ilgili havuzlara aktarabilecek. Binance, daha sonra 13 Nisan 2021, TSİ 09:00'da TLM'yi inovasyon alanında listeleyecek.

TLM COİN NEDİR?

Alien Worlds, oyuncular arasındaki ekonomik rekabeti ve işbirliğini simüle eden bir NFT Defi metaverse. Bu, oyuncuları, rakip Merkezi Olmayan Otonom Kuruluşları ("Gezegen DAO'lar") kontrol etmek ve ek oyunlara erişim elde etmek için gerekli olan Trilium (TLM) için rekabet etmeye teşvik ederek başarılır.

Alien Worlds metaverse'de oyuncular, TLM madenciliği yapmak, savaşlara katılmak ve oyun içi görevleri tamamlamak için NFT'ler (dijital oyun öğeleri) edinebilirler. Oyuncular, stratejilerine bağlı olarak oyunlarına en uygun NFT'leri satın alıp bir araya getirebilirler. Ek olarak, oyuncular altı Gezegen DAO'nun Meclis Üyelerini seçerek yönetişimle meşgul olabilirler ve böylece oyunun yönünü etkileyebilirler.