TLM (Alien Worlds) Coin nedir, nasıl alınır? Binance'den yeni kripto projesi! İşte TLM Coin yorum ve grafiği!

Binance, yeni kripto projesini duyurdu. Binance Launchpool, destekleyeceği 19. kripto para projesinin Alien Worlds olacağını açıkladı. Böylece Binance Coin ve BUSD sahipleri, 7 Nisan'da başlamak üzere gelecek 30 gün boyunca TLM token kazanabilecekler. Bu noktada kripto yatırımcıları "TLM (Alien Worlds) Coin nedir, nasıl alınır?" Sorularına yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...
YENİ KRİPTO PROJESİ: TLM COİN
Öncü kripto para borsası Binance, bugünkü duyurusunda yeni Launchpool projesini açıkladı. Binance, Launchpool'daki 19. Projenin Alien Worlds (TLM) olduğunu duyurdu. Bu platform, oyuncuların NFT'lerle rekabet ettiği bir ekonomi simülasyonu. Duyuruya göre kullanıcılar 7 Nisan 2021, TSİ 03:00 tarihinde başlayacak olan farming süreciyle 30 gün boyunca TLM token'larını toplamak için BNB ve BUSD token'larını ilgili havuzlara aktarabilecek. Binance, daha sonra 13 Nisan 2021, TSİ 09:00'da TLM'yi inovasyon alanında listeleyecek.
TLM COİN NEDİR?
Alien Worlds, oyuncular arasındaki ekonomik rekabeti ve işbirliğini simüle eden bir NFT Defi metaverse. Bu, oyuncuları, rakip Merkezi Olmayan Otonom Kuruluşları ("Gezegen DAO'lar") kontrol etmek ve ek oyunlara erişim elde etmek için gerekli olan Trilium (TLM) için rekabet etmeye teşvik ederek başarılır.
Alien Worlds metaverse'de oyuncular, TLM madenciliği yapmak, savaşlara katılmak ve oyun içi görevleri tamamlamak için NFT'ler (dijital oyun öğeleri) edinebilirler. Oyuncular, stratejilerine bağlı olarak oyunlarına en uygun NFT'leri satın alıp bir araya getirebilirler. Ek olarak, oyuncular altı Gezegen DAO'nun Meclis Üyelerini seçerek yönetişimle meşgul olabilirler ve böylece oyunun yönünü etkileyebilirler.
Trilium (TLM), Alien Worlds metaverse'in yerel fayda belirtecidir ve aşağıdaki kullanım durumlarına sahiptir: Trilium (TLM) Gezegen Yönetişimi: TLM sahipleri, Gezegenlerin yönetişimine ve diğer potansiyel ödüllere katılmak için TLM'yi stake edebilir. Stake etme: Oyuncular, TLM ve NFT madenciliğine katılmak için belirli bir gezegende TLM hissesine sahip olabilirler. Oyun içi para birimi: TLM jetonları, oyuncuların öğeleri satın almak ve yükseltmek, görevlere ve savaşlara ve oyun içi aktivitelere katılmak için TLM'ye ihtiyaç duyduğu Alien Worlds'teki para birimidir. Oynanış teşvikleri: Aktif kullanıcılar, oyun içi ekosistemi ve etkinliği geliştirmek için katılım ödülleri olarak TLM kazanabilir.