Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri nedir? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. Hafta sonu ve hafta içi market açılış ve kapanış saatleri son Kabine Toplantısı'nın ardından merak konusu oldu. Koronavirüs ile mücadele kapsamında market çalışma saatleri nasıl güncellendi? İçişleri konuya dair genelge yayınlayarak illerin valiliklerine gönderdi. İşte detaylar…
MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?
HAFTA SONU MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile gönderilen genelge marketler ile ilgili şu ifadeler kullanıldı;
Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre Cumartesi ve/veya Pazar günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.
Genelgeye göre, Cumartesi ve Pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olabilecek. Lokanta, restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri, Cumartesi veya Pazar günü 10.00-20.00 saatlerinde paket servis faaliyetlerini sürdürebilecek. Online sipariş firmaları da Cumartesi ve Pazar günü 10.00-24.00 saatlerinde siparişlerini teslim edebilecek.