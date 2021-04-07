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    • Ekonomi
    • 07.04.2021 09:27
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    • 07.04.2021 09:28
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    Gündemde tüm illerden yüzbinlerce vatandaş , ? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve sıklıkla araştırıyor. Cumhurbaşkanlığı liderliğinde gerçekleşen Kabine Toplantısı’nın ardından riskli iller listesi yeniden güncellendi ve hafta içi hafta sonu yasaklarında değişiklikler söz konusu oldu. Bu gelişmeyle birlikte alışverişlerini yapacak olan vatandaşlar , , hakkında bilgi edinmek istiyor. Güncel ni haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri...

    Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri nedir? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. Hafta sonu ve hafta içi market açılış ve kapanış saatleri son Kabine Toplantısı'nın ardından merak konusu oldu. Koronavirüs ile mücadele kapsamında market çalışma saatleri nasıl güncellendi? İçişleri konuya dair genelge yayınlayarak illerin valiliklerine gönderdi. İşte detaylar…

    MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

    HAFTA SONU MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

    İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile gönderilen genelge marketler ile ilgili şu ifadeler kullanıldı;

    Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre Cumartesi ve/veya Pazar günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

    Genelgeye göre, Cumartesi ve Pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olabilecek. Lokanta, restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri, Cumartesi veya Pazar günü 10.00-20.00 saatlerinde paket servis faaliyetlerini sürdürebilecek. Online sipariş firmaları da Cumartesi ve Pazar günü 10.00-24.00 saatlerinde siparişlerini teslim edebilecek.

        HAFTA İÇİ MARKETLER KAÇTA AÇILACAK?

        Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05.00 olarak her gün devam edeceği bildirildi. Dolayısı ile hafta içi marketlerin çalışma saatleri için yeni bir açıklama yapılmadı.

        BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

        BİM hafta içi ve Cumartesi (DÜŞÜK, ORTA VE YÜKSEK RİSK GRUBUNDA) 07.00- 20.00 arası çalışıyor. (ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLERDE Cumartesi: 10.00-17.00)

        BİM Pazar günü: SADECE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANAN YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK RİSKLİ BÖLGELERDE 10.00- 17.00 arası çalışıyor. DÜŞÜK VE ORTA RİSK GRUBUNDA 07.00-20.00 arası çalışıyor.

        A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

        A101 hafta içi ve Cumartesi (DÜŞÜK, ORTA VE YÜKSEK RİSK GRUBUNDA) 07.00- 20.00 arası çalışıyor. (ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLERDE Cumartesi: 10.00-17.00)

        A101 Pazar günü: SADECE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANAN YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK RİSKLİ BÖLGELERDE 10.00- 17.00 arası çalışıyor. DÜŞÜK VE ORTA RİSK GRUBUNDA 07.00-20.00 arası çalışıyor.

            ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

            ŞOK hafta içi ve Cumartesi (DÜŞÜK, ORTA VE YÜKSEK RİSK GRUBUNDA) 07.00- 20.00 arası çalışıyor. (ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLERDE Cumartesi: 10.00-17.00)

            ŞOK Pazar günü: SADECE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANAN YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK RİSKLİ BÖLGELERDE 10.00- 17.00 arası çalışıyor. DÜŞÜK VE ORTA RİSK GRUBUNDA 07.00-20.00 arası çalışıyor.

            MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

            Migros hafta içi ve Cumartesi (DÜŞÜK, ORTA VE YÜKSEK RİSK GRUBUNDA) 07.00- 20.00 arası çalışıyor. (ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLERDE Cumartesi:10.00-17.00)

            Migros Pazar günü: SADECE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANAN YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK RİSKLİ BÖLGELERDE 10.00- 17.00 arası çalışıyor. DÜŞÜK VE ORTA RİSK GRUBUNDA 07.00-20.00 arası çalışıyor.
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            Haberler Ekonomi Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri...