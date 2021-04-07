Türkiye salgında dünyayı solladı: Jeotermal enerji kapasitesini en fazla artıran ülke

Bazı projelerin geçen yıl tamamlandığını, bazılarının ise bu yıl sonlanacağını belirten Şentürk, şunları kaydetti:

"Jeotermal enerji yatırımları, doğası gereği uzun süreler alabiliyor. Bu yatırımların meyvelerini geçen yıl topladık. Elektrik sistemimize daha fazla jeotermal kapasite ilave edildi. Ancak hızımız bu yıl önceki yıllara oranla azalacak. Bunun başlıca sebebi, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması ayrıntılarının sektörün beklentilerini karşılamamasıdır. Ancak Türkiye üretim ihtiyacı sürekli artan bir ülke olduğu için jeotermalden enerji üretiminde artış eğilimi devam edecek."



