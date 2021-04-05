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    • 06.04.2021 06:47
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    SON DAKİKA: Çip krizi büyüyor! Japon otomobil devi üretime 2 hafta ara verecek

    Son dakika haberine göre, otomobil üreticisi , motor ve fren sistemlerinde kullanılan çip tedariki problemi sebebiyle 'daki tesislerinde üretime geçici olarak ara vereceğini açıkladı.

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    Japon otomobil devinden flaş karar!

    Otomobil üreticisi , motor ve fren sistemlerinde kullanılan çip tedariki problemi sebebiyle 'daki tesislerinde üretime geçici olarak ara vereceğini açıkladı.

    Kyodo ajansının haberine göre, akıllı telefon ve 5G ağ ekipmanlarına yönelik artan çip talebi sonrası, otomobil üreticileri tedarik sıkıntısı çekmeye devam ediyor.

    Buna göre Subaru, motor ve fren sistemlerinde yaygın kullanılan çip tedarikinde yaşanan problem nedeniyle üretime ara vereceğini duyurdu.

    Firma, başkent yakınlarındaki Gunma eyaletinde 2020'de yaklaşık 570 bin araç ürettiği motor ve montaj fabrikalarında üretimi yaklaşık 2 hafta durduracak.

    Geçici durdurma Subaru'nun Forester SUV ile Legacy sedan modellerinin imalatını sekteye uğratacak.

    Seri üretim hatlarının birinin 21 Nisan'da, tamamının ise 10 Mayıs sonrası normale döneceği kaydedildi.

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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Çip krizi büyüyor! Japon otomobil devi Subaru üretime 2 hafta ara verecek