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    • Ekonomi
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    • 06.04.2021 06:30
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    6 Nisan anlık : Aniden düştü! 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

    nda yaşanan son değişimler yeni haftayla yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Dün kapanışta İstanbul Kapalıçarşı'da çeyrek altın 729,00 lira, Cumhuriyet altını 2.983,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günü kapanışa göre yüzde 0,77 düşüşle 449,70 liradan işlem görmüştü. Ayrıca Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 450 bin 250 liraya yükselmişti. Peki, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 6 Nisan anlık altın fiyatları

    Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

    Altın yatırımı olanlar sabahın ilk dakikalarıyla birlikte altın fiyatları hakkında sorgulatmalar yapmaya başladı. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,77 azalışla 449,70 liradan tamamlamıştı. Küresel piyasalarda ABD ekonomisinde hızlı toparlanmaya yönelik iyimserliği artmasının da etkisiyle ABD Hazine tahvil getirilerinin yükselmesi ve doların güçlenmesiyle altın fiyatları da geriledi. Dün iç piyasada, gram altın 451 liraya, çeyrek altın 742 liraya, Cumhuriyet altını da 2,954 liraya geriledi. Peki, 6 Nisan anlık altın fiyatlarında son durum nedir? İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları...

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,77 azalışla 449,70 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 729,00 lira, Cumhuriyet altını 2.983,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günü kapanışa göre yüzde 0,77 düşüşle 449,70 liradan işlem gördü.

    ALTININ KİLOGRAMI 450 BİN 250 LİRAYA YÜKSELDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 450 bin 250 liraya yükseldi.

    Altın piyasasında, en düşük 449 bin 200 lirayı, en yüksek ise 454 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 450 bin 250 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 379 milyon 509 bin 580 lira, işlem miktarı ise 849,25 kilogram oldu.

    Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 454 milyon 901 bin 291,77 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank, Ahlatcı Metal Rafineri şeklinde sıralandı.

        PETROL VE ALTIN FİYATLARI GERİLEDİ

        Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) üretim kısıntılarını Mayıs ayından itibaren kademeli olarak gevşetme konusunda anlaşmasının petrol fiyatları geriledi.

        ABD ekonomisinde hızlı toparlanmaya yönelik iyimserliği artmasının da etkisiyle ABD Hazine tahvil getirilerinin yükselmesi ve doların güçlenmesiyle altın fiyatları da geriledi.

        Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;

        - Brent petrol yüzde 2.43 düşüşle 63.08 dolar,

        - Batı Teksas yüzde 2.71 düşüşle 59.68 dolar,

        - altın yüzde 0.18 düşüşle 1,726.54 dolar,

        - gümüş yüzde 0.43 düşüşle 24.85 dolar,

        - bakır yüzde 0.05 düşüşle 8.805.00 dolar,

        - platin yüzde 0.11 düşüşle 1,213.46 dolar,

        - paladyum yüzde 0.07 artışla 2,671.07 dolar düzeyindeydi.

        İç piyasada, gram altın 451 liraya, çeyrek altın 742 liraya, Cumhuriyet altını da 2,954 liraya geriledi.

        ALB Forex araştırma ekibinin günlük tarımsal emtia bülteninde şöyle denildi:

        "Şikago mısır vadeli işlemleri Pazartesi günü yükseldi ve küresel yemlik hububat arzına ilişkin endişelerin fiyatların temelini oluşturmasıyla birlikte geçen hafta 2013'ten bu yana en yüksek seviyede seyretti.

        "Rusya, koronavirüs salgını sırasında yüksek gıda fiyatları enflasyonunu azaltmak amacıyla geçen ay buğday ihracat vergisini iki katına çıkarıp ton başına 50 euroya çıkardı. Vergi, 15-28 Şubat tarihlerinde tonu 25 euro düzeyindeydi.

        "Çin, yükselen mısır fiyatları ile birlikte yemlik tahıl arzını artırmak için bu hafta devlet rezervlerinden yem üreticilerine satılmak üzere 2 milyon ton pirinç çıkardı. Ülkenin mısır fiyatları, azalan stoklar ve azalan üretim nedeniyle ortaya çıkan arz endişeleri nedeniyle bu yılın başlarında rekor seviyelere ulaştı.

        "ABD Tarım Bakanlığı (USDA), 2021-22 pazarlama yılı için ABD mısır ekiminin 91.1 milyon dönüm olarak tahmin edildiğini, ülkedeki soya fasulyesinin 2021-22 için 87.6 milyon dönümlük alanda görüldüğünü söyledi.

        "USDA, Şubat Görünümü Forumu'nda mısır altındaki alanın 2019-20'den 92 milyon dönümlük artışla 2021-22 dönemi arasında 92 milyon dönümlük bir artış göstereceğini tahmin ederken, soya fasulyesinin 6.9 milyon dönüm artışla 90 milyon dönümlük olacağı tahmin ediliyor.

        "Mısır fiyatı, dün 584.25 seviyesine kadar yaşanan ani yükselişin ardından şiddetli kar satışına maruz kaldı. 557.45 seviyesine kadar geri çekilen fiyat, bugün güne hafif satıcılı başladı. 557.45 seviyesine tutunan fiyat için satış baskısının sürmesi halinde 542.20 seviyesine doğru geri çekilme görülebilir. Tersi durumda 572.30 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

            "Soya fiyatı, yaşadığı ani yükselişin ardından 1460.00 Seviyesini test etmiş ve ardından 1399.15 seviyesine kadar geri çekilme yaşamıştı. Bugün güne pozitif başlayan fiyat 30 günlük ortalamasına ve kanal desteğine tutunuyor. Fiyatta pozitif görünüm devam ederse 1434.60 seviyesi direnç olarak izlenebilir. Tersi durumda 1399.15 seviyesi destek konumunda bulunuyor.

            "Kahve, oluşan ikili tepe formasyonunun boyun çizgisi altına geçilmesi ile satışlar hız kazandı. Gelen güçlü satış baskısı 120.00 destek bölgesine yakın işlem gören kahvede, bu seviyenin altına geçilmesi durumunda 118.70 / 116.40 seviyeleri takip edilebilir. Tepki alımları gelmesi durumunda ise 122.20 seviyesi ilk direnç bölgesi olarak izlenebilir.

            "Pamukta, 81.15 direnç bölgesinin geçilememesinin ardından yükselen trend desteğine doğru satış baskısı yaşandı. Trend desteğinden gelen tepki alımlar ile hafif alıcılı seyir izlenen pamukta, 79.80 ilk direnç bölgesi olarak izlenebilir. Olası tekrar edebilecek satış baskısında 77.30 ana destek seviyesi takip edilebilir."
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            Haberler Ekonomi 6 Nisan anlık altın fiyatları: Aniden düştü! 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?