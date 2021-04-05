ALTININ KİLOGRAMI 450 BİN 250 LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 450 bin 250 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 449 bin 200 lirayı, en yüksek ise 454 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 450 bin 250 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 379 milyon 509 bin 580 lira, işlem miktarı ise 849,25 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 454 milyon 901 bin 291,77 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank, Ahlatcı Metal Rafineri şeklinde sıralandı.