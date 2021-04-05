Altın yatırımı olanlar sabahın ilk dakikalarıyla birlikte altın fiyatları hakkında sorgulatmalar yapmaya başladı. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,77 azalışla 449,70 liradan tamamlamıştı. Küresel piyasalarda ABD ekonomisinde hızlı toparlanmaya yönelik iyimserliği artmasının da etkisiyle ABD Hazine tahvil getirilerinin yükselmesi ve doların güçlenmesiyle altın fiyatları da geriledi. Dün iç piyasada, gram altın 451 liraya, çeyrek altın 742 liraya, Cumhuriyet altını da 2,954 liraya geriledi. Peki, 6 Nisan anlık altın fiyatlarında son durum nedir? İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,77 azalışla 449,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 729,00 lira, Cumhuriyet altını 2.983,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günü kapanışa göre yüzde 0,77 düşüşle 449,70 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 450 BİN 250 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 450 bin 250 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 449 bin 200 lirayı, en yüksek ise 454 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 450 bin 250 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 379 milyon 509 bin 580 lira, işlem miktarı ise 849,25 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 454 milyon 901 bin 291,77 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank, Ahlatcı Metal Rafineri şeklinde sıralandı.