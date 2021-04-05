Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de son 1.0 trilyon 934 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarında, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 30 birimin değeri düşerken, düşenlerden üç birim de ilk 10 birim arasındaydı.

Toplam 9,111 kripto para biriminin işlem gördüğü 37,635 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 56.1'ini Bitcoin, yüzde 12.2'sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 150 milyar dolar düzeyindeydi.