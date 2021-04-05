Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, Mart ortasında gördüğü 61,683.86 dolarlık yeni zirveden 52,000 dolara kadar indikten sonra toparlandığı 60,000 dolarda gelen kar satışlarıyla 58,000 dolara döndü. Bitcoin'in 60,000 doların üzerini gördüğü 1 Nisan'da 1.99 trilyon dolara tırmanan toplam piyasa hacmi de yeni haftaya 1.93 trilyon dolarda başladı.
Son 24 saat içinde 57,967.28 ve 58,913.75 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.21 artışla 58,147.14 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı yüzde 4.74 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, 1.0 trilyon 86.54 milyar dolar düzeyindeydi.
Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 1.20 artışla 2,051.22 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 20.86 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 236.82 milyar dolara yükseldi.
Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 4.14 artışla 347.57 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 29.29 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 53.77 milyar dolara yükseldi.