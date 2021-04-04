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    • Ekonomi
    • 04.04.2021 17:21
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    • 04.04.2021 17:25
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    Kredi faiz oranları son dakika rekor kırdı! ----İNG- konut, ihtiyaç ve taşıt kredi faiz oranı

    Koronavirüs sebebiyle bankalar ihtiyaç, taşıt ve konut kredileri için faiz oranlarında da güncellemeye gitti. Nisan 2021 yarıyılında bankaların tüm kredi kampanyaları değişiyor. Bu yarıyılda alıcıların kullanabilecekleri kredi kampanyalarını sayfamızda detaylı olarak verdik. Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. Banka başvuru işleminde ilk olarak konut kredisi başvuru formu doldurmanızı ister. İşte , , , , ve İNG bank güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları

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    Kredi faiz oranları son dakika rekor kırdı! Halkbank-Vakıfbank-Ziraat Bankası...

    Bankaların kredi faiz oranları merak ediliyor. Konut, ihtiyaç, taşıt kredisi faiz oranları cep yakıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar bankaların 4 Nisan 2021 Pazar güncel kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Taşıt, konut ya da ihtiyaç kredisi çekerek koronavirüsten kaynaklanan sıkıntılarla birlikte bazı ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar bankaların son dakika haberlerine ulaşmaya çalışıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, TEB, Akbank, Halkbank ve İNG bank ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları ne kadar?

    ZİRAAT BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

    Tüketici kredisi: %1.51'den

    Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54

    Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56

    Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

    HALKBANK İHTİYAÇ, TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

    İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan,

    Taşıt Kredilerinde %1,54'den,

    Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.

        VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 2021

        Taşıt kredisi: %1.55'den

        İhtiyaç kredisi %1.57'den

        SarıPanjur Konut Kredisi: %1,32'den başlamaktadır.

        Ev Kredisi Nasıl Alınır?

        Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. Banka başvuru işleminde ilk olarak konut kredisi başvuru formu doldurmanızı ister. Ardından kimlik numarası bilginiz üzerinden kredi notu ve kredi sicili sorgulaması yapılarak kredi için uygunluğunuz değerlendirilir. Yeterli bulunmanız durumunda banka konut kredisi ekspertiz ücreti talep eder ve bu ücreti ödemeniz durumunda konut kredisi eksper raporu çıkartılarak konutun değeri belirlenerek bu değer üzerinden maksimum yüzde 80 oranında kredi kullanmanıza izin verir. Geriye kalan yüzde 20 'lik tutar ise konut kredisi peşinatı olarak sizden tahsil edilir. Genelde konut kredisi onay süresi 3-4 iş günü arasında değişmekte olup konut kredisi ekspertiz işlemi daha kısa sürede tamamlanırsa 1-2 gün içinde dahi yapılabilmektedir.

        Ardından banka satış sürecini başlatır ve tapu dairesinden randevu alınarak bankanın avukatı ile beraber konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişi ile satışı yapacak olan kişi ile beraber tapuya gidilerek satış yapılır. Banka avukatı bu esnada tapu kütüğü kaydına banka adına tapuya ipotek şerhi koydurur ve konut kredisi borcu bitene kadar tapuya ipotek şerhi uygulanmaya devam eder.

            Ev Kredisi Şartları Nelerdir?

            Her bankanın uyguladığı koşullar farklı olmakla beraber genelde tüm bankaların ortak olarak aramış oldukları konut kredisi şartları da bulunmaktadır. Örneğin kredi çekilerek satın alınmak istenen konutun tapusunun olması tüm bankalar tarafından aranılan şartlardan biridir. Yine konutun iskanının bulunması, kredi çekmek istiyorum diyen kişinin yüksek kredi notu ortalaması bulunması, temiz bir kredi sicili bulunması, maaşı ile kullanmak istediği kredi notu ortalamasının arasında yarı yarıya oran bulunması aranılan ortak şartlardandır.
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            Haberler Ekonomi Kredi faiz oranları son dakika rekor kırdı! Halkbank-Vakıfbank-Ziraat Bankası-Akbank-İNG-TEB konut, ihtiyaç ve taşıt kredi faiz oranı