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    • Ekonomi
    • 31.03.2021 14:27
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    • 31.03.2021 14:27
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    Nakit lazımsa 12 ay vadeli 10.000 TL kredi! , İNG, , , ve faiz oranları...

    , İNG, , , ve güncel faiz oranları ne kadar sorusu vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Başta kamu bankaları olmak üzere hem özel hem devlet bankaları pandemi sürecinde pek çok uygun kredi paketi açıkladı. Peki, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları… Bankalar tüketicilerin topladıkları mevduatı, diğer tüketicilere kredi olarak kullandırmaktadır. Her iki ürünün de belirli bir faiz oranı vardır. Burada faizi belirlerken Bankalar faiz oranını; reel risksiz faiz oranına, beklenen enflasyon oranına, vade risk primine, temerrüt risk primine ve likidite risk primine bakarak yapmaktadır.

    takvim.com.tr
    Nakit lazımsa 12 ay vadeli 10.000 TL kredi! TEB, İNG, QNB Finansbank...

    Bankaların güncel kredi faiz oranları ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kamu ve özel bankaları bu noktada yeni kredi paketleri duyurmaya devam ediyor. Yaşadıkları ekonomik olumsuzluk veya ihtiyaç doğrultusunda kredi çekmek isteyen vatandaşlar TEB, İNG, QNB Finansbank, Garanti, Akbank ve Denizbank gibi tüm bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar sorusuna yanıt arıyor. İşte bankaların güncel kredi faiz oranları… Finans kurumları, altı aylık, üç aylık, aylık, haftalık veya hatta günlük dönemlere göre faiz hesaplanması yapılabilir. Yıllık faiz oranını ve yılbaşına birleşik dönemlerin sayısını temel alan bileşik faiz oranını verir.

    TEB, İNG, QNB Finansbank, Garanti, Akbank ve Denizbank faiz oranları...

    TEB, İNG, QNB Finansbank, Garanti, Akbank ve Denizbank faiz oranları...

        BANKA KREDİ HESAPLAMA FORMÜLÜ

        Banka kredi hesaplama kredi tutarı ve faiz oranları ile alakalı bir durumdur. Kredi hesaplama faiz oranı girerek ve almak istediğiniz kredi tutarı karşınıza çıkar. Kredi faizi her ödeme döneminde kalan anaparaya tekrar faiz uygulanarak hesaplanan işlemdir. Bunun için kalan anapara tutarı ile kredi faiz oranı çarpılır ve BSMV, KKDF gibi vergiler dahil edilmektedir. Mesela; %1,50 faiz oranı ile 12 ay vadeli 10.000 TL kredi alacağınızı varsayalım. Böyle bir durumda ödeyeceğiniz aylık taksit 934,02 TL olacaktır. Aylık taksitlerinizden hem anapara hem de faiz ödemesi yaparsınız. Böyle bir kredi kullandığınızda ilk ay ödediğiniz 934,02 TL'lik tutarın 754,02 TL'si anapara ödemesi, 150 TL ise faiz ödemesi olur.

        İHTİYAÇ KREDİSİ

        İhtiyaç kredisi, acil paraya sıkışmanız durumunda Türkiye'de hizmet veren bankalardan vadeli (taksitli) ödeme yolu ile aldığınız borç ödeneğidir. Bu ödenek, sizlere uygun bulunduğunuz takdirde bankalar tarafından sıcağı sıcağına verilebilir. Türkiye genelinde sunulan ihtiyaç kredisi standartları şuan için maksimum 100.000 TL dolaylarındadır. Bunun dışında bankalar, farklı kredi modellerinde sizlere hizmet sunar.

        İhtiyaç kredi, yeni yasalara göre maksimum 36 ay vadeli olarak alınabilir. Alacağınız kredinin taksitlendirmesini sıcağı sıcağına alabilirsiniz. Ödemelerin gecikmesi, kredi notu açısından olumsuz bir etki anlamına gelir.

        İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        İhtiyaç kredisi, günümüz teknolojik imkanları da değerlendirilerek birçok farklı şekilde yapılabilir. Başvurularınızı çok daha yakından analiz etmek istiyoruz. Her biri ile alakalı olarak da detayları sunalım.

        BANKADAN KREDİ BAŞVURUSU

        Bizzat bankaya giderek ilgili müşteri temsilcisi ile iletişime geçip anında başvuru yapabilirsiniz. Bu başvuru akabinde şartların uygun görülmesi takdirde kimi zaman hemen krediniz sonuçlanır. Kimi zaman ise 2 iş günü içerisinde başvuru sonuçlanır.

        İNTERNET BANKACILIĞI İLE KREDİ BAŞVURUSU

        İnternet bankacılığı, günümüzde sunulan en iyi imkanlardan birisi olarak dikkatleri çeker. Hangi bankadan almak istiyorsanız o bankanın internet bankacılığı hesabınıza giriş yapıp başvuru yapabilirsiniz. Online kredi imkanı sunan bir banka ise anında sonucunuzu alabilirsiniz. Kimi zaman bu süreç 2 iş günü sürebilir.

        MOBİL BANKACILIK UYGULAMALARI İLE KREDİ BAŞVURUSU

        İnternet bankacılığı kadar kullanışlı seçeneklerden bir diğeri de mobil bankacılık uygulamaları ile kredi başvurusudur. Kredi notunuz yüksek ise anında krediniz onaylanır ve online olarak hesabınıza alabilirsiniz. Sonuçlanma süreci bu noktada 2 iş günü sürebilmektedir.
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        Haberler Ekonomi Nakit lazımsa 12 ay vadeli 10.000 TL kredi! TEB, İNG, QNB Finansbank, Garanti, Akbank ve Denizbank faiz oranları...