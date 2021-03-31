BANKADAN KREDİ BAŞVURUSU

Bizzat bankaya giderek ilgili müşteri temsilcisi ile iletişime geçip anında başvuru yapabilirsiniz. Bu başvuru akabinde şartların uygun görülmesi takdirde kimi zaman hemen krediniz sonuçlanır. Kimi zaman ise 2 iş günü içerisinde başvuru sonuçlanır.

İNTERNET BANKACILIĞI İLE KREDİ BAŞVURUSU

İnternet bankacılığı, günümüzde sunulan en iyi imkanlardan birisi olarak dikkatleri çeker. Hangi bankadan almak istiyorsanız o bankanın internet bankacılığı hesabınıza giriş yapıp başvuru yapabilirsiniz. Online kredi imkanı sunan bir banka ise anında sonucunuzu alabilirsiniz. Kimi zaman bu süreç 2 iş günü sürebilir.

MOBİL BANKACILIK UYGULAMALARI İLE KREDİ BAŞVURUSU

İnternet bankacılığı kadar kullanışlı seçeneklerden bir diğeri de mobil bankacılık uygulamaları ile kredi başvurusudur. Kredi notunuz yüksek ise anında krediniz onaylanır ve online olarak hesabınıza alabilirsiniz. Sonuçlanma süreci bu noktada 2 iş günü sürebilmektedir.