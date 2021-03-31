Bankaların güncel kredi faiz oranları ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kamu ve özel bankaları bu noktada yeni kredi paketleri duyurmaya devam ediyor. Yaşadıkları ekonomik olumsuzluk veya ihtiyaç doğrultusunda kredi çekmek isteyen vatandaşlar TEB, İNG, QNB Finansbank, Garanti, Akbank ve Denizbank gibi tüm bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar sorusuna yanıt arıyor. İşte bankaların güncel kredi faiz oranları… Finans kurumları, altı aylık, üç aylık, aylık, haftalık veya hatta günlük dönemlere göre faiz hesaplanması yapılabilir. Yıllık faiz oranını ve yılbaşına birleşik dönemlerin sayısını temel alan bileşik faiz oranını verir.
TEB, İNG, QNB Finansbank, Garanti, Akbank ve Denizbank faiz oranları...
TEB, İNG, QNB Finansbank, Garanti, Akbank ve Denizbank faiz oranları...