Marketlerin sunduğu aktüel ürünler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor ve erken saatlerde gidip almak isteyenler öncesinde güncel A101 aktüel ürünler kataloğunu inceliyor. Alacaklarının listesini yapmak isteyenler A101 aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünlerin ne kadar fiyattan satışa sunacağını araştırıyor. Türkiye'nin birçok yerinde şubesi bulunan ve ürün çeşitliliği, uygun fiyatları ile dikkat çeken A101 haftanın yıldızlarında yine her eve ve bütçeye uygun ürünler var.