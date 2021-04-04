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    • Ekonomi
    • 04.04.2021 16:40
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    • 04.04.2021 16:43
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    yine dopdolu! nda bütçeye dost ürünler!

    yine dopdolu. Hafta sonu fırsatları da dahil olmak üzere belirli tarih aralığında çeşitli ürünlerde uygun fiyat sunan, en çok ziyaret edilen marketler zinciri haftanın yıldızlarında bütçeye dost ürünler dikkat çekiyor. Meyve sebzelerden peynir çeşitlerine, temel gıda ürünlerinden atıştırmalıklara farklı kategorilerde seçenekler mevcut. Ayrıca in yanı sıra 10 TL ve üzeri alışverişlerde dikkat çeken kampanyalar da var. İşte A101 güncel katalog…

    takvim.com.tr
    A101 aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu!

    Marketlerin sunduğu aktüel ürünler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor ve erken saatlerde gidip almak isteyenler öncesinde güncel A101 aktüel ürünler kataloğunu inceliyor. Alacaklarının listesini yapmak isteyenler A101 aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünlerin ne kadar fiyattan satışa sunacağını araştırıyor. Türkiye'nin birçok yerinde şubesi bulunan ve ürün çeşitliliği, uygun fiyatları ile dikkat çeken A101 haftanın yıldızlarında yine her eve ve bütçeye uygun ürünler var.

    A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    meyve sebzeler

    temel gıda

        peynir çeşitleri

        10 TL üzeri fırsatlar

        reçel çeşitleri

            deterjanlar

            kahvaltılıklar

            meyveler
                Haberler Ekonomi A101 aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu! A101 haftanın yıldızlarında bütçeye dost ürünler!