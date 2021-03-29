Ziraat Bankası, İNG, Akbank, TEB ve İş Bankası başvuru yapana 850 TL ile 1500 TL ödeme yapılıyor! İşte şartları
Milyonlarca emekli banka promosyonlarını almaya hazırlanıyor. Banka promosyonlarında 2 bin 500 liraya varan tutarlar ortaya çıkarken, emekliler kazançlı çıkmak, fırsatları kaçırmamak için pek çok soruya cevap arıyor. Bankalar ise promosyon ödemeleri konusunda yarışa girmiş durumda. Ziraat Bankası, İNG, Akbank, TEB ve İş Bankası ücretlerini belirledi. Bankaların emeklilik promosyonu kampanyaları devam ediyor. 2020 senesinde tüm bankalar için yenilenen promosyon ödemeleri 2021 senesinde yine şekillendi. Devlet bankaları promosyon ödemelerinde, artırıma gitmediler ancak özel bankalar 850 TL'lik standart ödeme meblağını 1500 TL'ye kadar yükselttiler.
2021 emekli promosyon ödemeleri için bankalar son tekliflerini birer birer oluşturmaya başladı. Yeni yılda emekli promosyon tekliflerinin yanı sıra yakınını getirene de ek ödeme teklifi hazırlayan banklar, yeni dönemde emeklilerle yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Emekli maaşı promosyonundan faydalanmak için emeklilerin 3 yıllık bir taahhüt imzalamaları gerekiyor. Bu sözleşme kapsamında emekliler maaşlarını 3 yıl boyunca o bankadan alacaklarını taahhüt etmiş oluyorlar. Sözleşmenin bozulması durumunda ödenen rakam geri iade edilir.
BAŞVURU YAPANA 1500 TL'YE KADAR PROMOSYON ÖDENİYOR
Bankaların promosyon ödemelerini alabilmek için vatandaşların bankalara başvuruda bulunması gerekiyor. Özellikle emekli maaşını aldığı bankadan memnun olmayan ve banka değiştirmek isteyen emekliler hangi bankayı tercih ediyorlarsa kimlikleri ile banka şubelerine gitmeleri ve başvurularını yapmaları gerekiyor.
TEB 1600 TL Ödüyor
Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca Bankadan almayı taahhüt eden ve bankaya en az 2 adet Otomatik Fatura Talimatı bulunduran emekli maaş müşterilere 1.600 TL'ye varan nakit promosyon kazanıyor. Banka emekli maaşlarına göre yaptığı ödemelerde düşük emekli maaşı olanlara 1000 TL, emekli maaşı orta seviyede olanlara 1300 TL emekli maaşı yüksek olanlara 1600 TL ödeme yapıyor.