Matriks hisseleri ne zaman işlem görecek? Matriks halka arz 30-31 Mart tarihinde SPK tarafından onaylanıp tamamlanmıştı. Bu işlemler sonrasında yatırımcılar, "Matriks halka arz başladı mı, Matriks AŞ borsa kodu ve hisse fiyatları nedir" sorularına cevap aramaya başladı. Pay başına 28 TL'den dağıtılan Matriks halka arz, gong çalınmasının ardından işlem görecek. Peki, Matriks hisseleri ne zaman işlem görecek? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!