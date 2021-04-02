Matriks hisseleri ne zaman işlem görecek? Matriks halka arz 30-31 Mart tarihinde SPK tarafından onaylanıp tamamlanmıştı. Bu işlemler sonrasında yatırımcılar, "Matriks halka arz başladı mı, Matriks AŞ borsa kodu ve hisse fiyatları nedir" sorularına cevap aramaya başladı. Pay başına 28 TL'den dağıtılan Matriks halka arz, gong çalınmasının ardından işlem görecek. Peki, Matriks hisseleri ne zaman işlem görecek? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
MATRİKS NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Ortalama kişi başı 11 lot dağıtım gerçekleştiren Matriks Bilgi Dağıtımın Nisan ortasında işlem görmeye başlaması bekleniyor.
MATRİKS HALKA ARZ HİSSE FİYATI
30-31 Mart tarihlerinde talep toplanacak halka arzda, pay başına satış fiyatı 28 TL olarak belirlendi.
Matriks'in halka arzında, 7 milyon 419 bin 980 TL nominal değerli sermayenin yüzde 38,05'ine karşılık gelen paylar halka arz edildi.
Borsa İstanbul'da gerçekleşen halka arz talep toplama sürecinde eşit dağıtım ile 11 lot dağıtıldığı öğrenildi. Matriks halka arz talep toplama sürecinde 308 TL ve üzeri yatırım yapan tüm yatırımcıların halka arza katıldığı kabul edildi.