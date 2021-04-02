Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 02.04.2021 13:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.04.2021 13:32
    ABONE OL

    nda neler var? Spor ürünlerinde kapsamlı indirim ve 6 taksit imkanı...

    nda yer alan ürünler bugün market şubelerine gelen indirimli ürünüleri öğrenmek isteyenler tarafından araştırılıyor. 'ta sabah saatlerinden itibaren satışa sunulan ürünler arasında Slazenger Erkek Dryfit Bisiklet Yaka T-Shirt, Erkek Fermuarlı Sweatshirt, Portatif Mikser Shaker, Everest Akıllı Saat, 30'lu Pril Hepsi Bir Arada Tablet, Oreo Double Creme, Yudum Ziyafet Ayçiçek Yağı, Blendax Şampuan Çeşitleri ürünleri yer alıyor.

    takvim.com.tr
    ŞOK 2 Nisan aktüel kataloğunda neler var?

    ŞOK 2 Nisan aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin listesi alışveriş yapacak olanlar tarafından araştırılmaya başlandı. Kataloğda 25 TL üzeri ürünlerde indirimler dikkat çekerken Yudum Ziyafet Ayçiçek Yağı, Blendax Şampuan Çeşitleri ve Slazenger Erkek Dryfit Bisiklet Yaka T-Shirt ürünleri ön planda bulundu. Peki, ŞOK 2 Nisan aktüel kataloğunda neler var? İşte kapsamlı kataloğ listesi...

    ŞOK 2 NİSAN AKTÜEL KATALOĞU

    Akıllı Saat
    • Kalp atışı sensörlü
    • Android /IOS
    • Siyah /Mavi /Kırmızı renklerde
    • Stok 5.000 adet

    Ebruli Pilates Topu
    • 20 cm
    • Şişirme aparatı dahildir

    Ebruli Pilates Bandı 3'lü
    • 110x12 cm • Hafif-Orta-Sert seviyelerinde
    • 0,35 / 0,40 / 0,45 mm

        Portatif Mikser Shaker

        Basketbol Topu
        • Size 7
        • Kauçuk malzeme
        • Makine dikişli

        Erkek Fermuarlı Sweatshirt
        • S-M, L-XL bedenlerde
        • Kapüşonlu
        • Cepli
        • Pamuklu
            Haberler Ekonomi ŞOK 2 Nisan aktüel kataloğunda neler var? Spor ürünlerinde kapsamlı indirim ve 6 taksit imkanı...