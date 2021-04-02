ŞOK 2 Nisan aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin listesi alışveriş yapacak olanlar tarafından araştırılmaya başlandı. Kataloğda 25 TL üzeri ürünlerde indirimler dikkat çekerken Yudum Ziyafet Ayçiçek Yağı, Blendax Şampuan Çeşitleri ve Slazenger Erkek Dryfit Bisiklet Yaka T-Shirt ürünleri ön planda bulundu. Peki, ŞOK 2 Nisan aktüel kataloğunda neler var? İşte kapsamlı kataloğ listesi...

ŞOK 2 NİSAN AKTÜEL KATALOĞU

Akıllı Saat

• Kalp atışı sensörlü

• Android /IOS

• Siyah /Mavi /Kırmızı renklerde

• Stok 5.000 adet