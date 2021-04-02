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    • Ekonomi
    • 02.04.2021 12:55
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    • 02.04.2021 13:10
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    SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı : Cumhurbaşkanımızın çağrısı olumlu sonuç buldu! Vatandaşlarımız 11 milyar dolar sattı

    Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı , dolardaki son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bulut, Başkan 'ın hafta başında yaptığı "Vatandaşlarımıza evlerindeki altın ve dövizi, finans kuruluşları vasıtasıyla ekonomimize kazandırmaları çağrımı tekrarlıyorum" çağrının olumlu sonuç verdiğini ve 11 milyar dolar bozdurulduğunu söyledi.

    Başkan Erdoğan'ın çağrısı yanıt buldu! İşte dolar miktarı

    Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi Yiğit Bulut, A Haber canlı yayınında özel açıklamalarda bulundu. Bulut, dolardaki son gelişmeleri, Başkan Erdoğan'ın yaptığı "dolarları altınları ekonomiye kazandırın" çağrısını değerlendirdi.

    Yiğit Bulut'un açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar:

    Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bugün saat 15.30'da Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçileriyle görüşecek. Bu görüşme ne anlama geliyor?

    "SAYIN BAKAN TÜRKİYE'NİN GELECEK VİZYONUNU ANLATACAK"
    Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfi Elvan AB Büyükelçilerine videokonferans yoluyla ekonomik reformları ve ekonomideki yol haritasını anlatacak. Tabii ciddi anlamda Türkiye'ye ilgi var ciddi anlamda bir yatırım ilgisi var. Bu yatırım ilgisini de özellikle ülkelerden gelen talepler büyükelçiliklerde toplanıyor bu sorulara cevap verip Türkiye'nin gelecekle ilgili vizyonunu aktaracak Sayın Bakan.

    "VATANDAŞ 11 MİLYAR DOLAR DÖVİZ SATTI"
    Piyasanın nasıl bir mesaj aldığı aslında arkamdaki ekranda çok net dolar 8.02, bildiğiniz gibi bu sabah itibariyle 8'i de aşağı zorlamıştı ama son 15 gün içinde 8.48'i gördük daha sonra 8.40'ın üstünü bir kere daha gördük. Son birkaç yıla baktığımızda bunun üçüncü defa olduğunu yani üçüncü defa 8.40-8.50 arasında zorlandığını görüyoruz.

        Ama bu sabah itibariyle şunu net olarak söyleyebilirim ilk Merkez Bankası'ndaki görev değişikliğinden bu güne kadar yaklaşık 15 gün geçti bu 15 günlük süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu çağrı ile birlikte net bir rakam vereyim vatandaş 11 milyar dolar döviz sattı ve piyasa da TL'ye geçti. Bu çok önemli bir rakam. Çok önemli bir veri.

        NEDEN ÇOK ÖNEMLİ?
        Çünkü baktığınız zaman vatandaşın dedolarizasyon sürecini başlatması bu süreçte dövizini satarak TL varlıklara geçmesi özellikle Türkiye'nin spekülatif odaklarla sıkıştırıldığı bir dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyarak bunu yapması aslında Türkiye'de nasıl bir milli bilinç olduğunu insanların nasıl gerektiği zaman müdahale edebildiğini çok net gösteriyor.

        Bu sağduyudan dolayı da bir vatandaş olarak mutlu olmakla birlikte Türk halkının bu şekilde hareket etmesinin de özellikle geçmişten aldığımız derslerle gelecekte çok daha ciddi önlemler alabileceğimizi hep birlikte gösteriyor.
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