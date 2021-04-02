Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi Yiğit Bulut, A Haber canlı yayınında özel açıklamalarda bulundu. Bulut, dolardaki son gelişmeleri, Başkan Erdoğan'ın yaptığı "dolarları altınları ekonomiye kazandırın" çağrısını değerlendirdi.
Yiğit Bulut'un açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar:
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bugün saat 15.30'da Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçileriyle görüşecek. Bu görüşme ne anlama geliyor?
"SAYIN BAKAN TÜRKİYE'NİN GELECEK VİZYONUNU ANLATACAK"
Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfi Elvan AB Büyükelçilerine videokonferans yoluyla ekonomik reformları ve ekonomideki yol haritasını anlatacak. Tabii ciddi anlamda Türkiye'ye ilgi var ciddi anlamda bir yatırım ilgisi var. Bu yatırım ilgisini de özellikle ülkelerden gelen talepler büyükelçiliklerde toplanıyor bu sorulara cevap verip Türkiye'nin gelecekle ilgili vizyonunu aktaracak Sayın Bakan.
"VATANDAŞ 11 MİLYAR DOLAR DÖVİZ SATTI"
Piyasanın nasıl bir mesaj aldığı aslında arkamdaki ekranda çok net dolar 8.02, bildiğiniz gibi bu sabah itibariyle 8'i de aşağı zorlamıştı ama son 15 gün içinde 8.48'i gördük daha sonra 8.40'ın üstünü bir kere daha gördük. Son birkaç yıla baktığımızda bunun üçüncü defa olduğunu yani üçüncü defa 8.40-8.50 arasında zorlandığını görüyoruz.