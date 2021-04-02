Ama bu sabah itibariyle şunu net olarak söyleyebilirim ilk Merkez Bankası'ndaki görev değişikliğinden bu güne kadar yaklaşık 15 gün geçti bu 15 günlük süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu çağrı ile birlikte net bir rakam vereyim vatandaş 11 milyar dolar döviz sattı ve piyasa da TL'ye geçti. Bu çok önemli bir rakam. Çok önemli bir veri.