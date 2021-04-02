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    • Ekonomi
    • 02.04.2021 09:22
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    • 02.04.2021 09:22
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    sonuçları açıklandı mı? ne zaman işlem görecek?

    Borsada işlem gören şirketler sık sık halka arz duyurusu yayınlıyor ve talep topluyor. Hisseleri değerlendirmek isteyen vatandaşlar da halka arz dönemini takip ediyor. Son olarak Turex firmasından da bir halka arz talebi gelmişti. Peki sonuçları açıklandı mı?

    takvim.com.tr
    Turex halka arz sonuçları açıklandı mı? Turex hisse ne zaman işlem görecek?

    Turex halka arz sonuçları merak edilen konulardan birisi oldu. Turex hisse ne zaman işlem görecek? Turex firması hisselerini halka arz ediyor ve talep toplama süreci sonunda binlerce yatırımcının katılım göstermesi bekleniyor. Yatırımcılar Turex halka arz sonuçları hakkında araştırma yapıyor.

    TUREX HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA?

    Tureks Turizmin halka arzı OYAK Yatırımın liderliğinde "Borsada Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile Borsa İstanbul bünyesinde Birincil Piyasa'da gerçekleştirilecek. Arz için halktan 2 iş günü boyunca talep toplanacak. Turex Trurizm halka arzın tüm bankalar ve aracı kuruluşlar aracılığıyla ve TUREX koduyla gerçekleşmesi bekleniyor.

    TUREX HİSSE KODU NEDİR?

    Tureks Turizm borsada TUREX kodu üzerinden arama yapabilirsiniz.

        TUREX HİSSE FİYATI NE KADAR?

        Tureks Turizm Taşımacılık, halka arz ile 100.000.000 TL değerindeki mevcut sermayesini 8.000.000 TL artırarak 108.000.000 TL'ye yükseltecek.

        Halka arzda 14.500.000 adet pay satışa konu edilecek ve hisse başı fiyatı 12 TL olacak.

        SPK'nın açıklamasında ayrıca, Tureks Turizm Taşımacılık'ın mevcut ortaklarından Kiler Holding'in sahip olduğu 6.162.500 TL, Atilla Ersan'ın sahip olduğu 2.537.500 TL, Nazif Ersan'ın sahip olduğu 1.812.500 TL, Engin Ersan'ın sahip olduğu 1.812.500 TL ve Celal Kalkan'ın sahip olduğu 2.175.000 TL nominal değerli toplam 14.500.000 adet paylar da halka arza konu edileceği kaydedildi.

        TUREX SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Turex halka arz sonuçları için herhangi bir açıklama yapılmadı.
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        Haberler Ekonomi Turex halka arz sonuçları açıklandı mı? Turex hisse ne zaman işlem görecek?