Turex halka arz sonuçları açıklandı mı? Turex hisse ne zaman işlem görecek?

Turex halka arz sonuçları merak edilen konulardan birisi oldu. Turex hisse ne zaman işlem görecek? Turex firması hisselerini halka arz ediyor ve talep toplama süreci sonunda binlerce yatırımcının katılım göstermesi bekleniyor. Yatırımcılar Turex halka arz sonuçları hakkında araştırma yapıyor.
TUREX HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA?
Tureks Turizmin halka arzı OYAK Yatırımın liderliğinde "Borsada Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile Borsa İstanbul bünyesinde Birincil Piyasa'da gerçekleştirilecek. Arz için halktan 2 iş günü boyunca talep toplanacak. Turex Trurizm halka arzın tüm bankalar ve aracı kuruluşlar aracılığıyla ve TUREX koduyla gerçekleşmesi bekleniyor.
TUREX HİSSE KODU NEDİR?
Tureks Turizm borsada TUREX kodu üzerinden arama yapabilirsiniz.