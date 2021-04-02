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    • 02.04.2021 17:02
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    Fiyatları rekora uçtu! Ellipsis Coin (EPS) ve Auto (AUTO) nedir? Fiyatı, piyasa değeri, tablosu ve bilgileri!

    Ellipsis Coin (EPS) ve Auto (AUTO) nedir? Soruları arama motorlarında araştırılmaya başladı. Bitcoin ve kripto para borsası Binance, 2 yeni altcoin listeleyeceğini açıkladı. Bu altcoinlerin “Ellipsis (EPS) ve Auto’yu (AUTO)” olduğunu bildirdi. Yatırımcılar tarafından bu iki altcoin hakkında araştırmalar hız kazandı. EPS Coin, token stakerlarının Ellipsis protokolünden ücretler kazanacağı bir gelir kazanma aracıdır. Peki, Ellipsis Coin (EPS) ve Auto (AUTO) nedir, nasıl alınır? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Ellipsis Coin EPS ve Auto AUTO nedir?

    Bitcoin ve kripto para borsası Binance, 2 yeni altcoin listeleyeceğini açıkladı. Bu altcoinlerin "Ellipsis (EPS) ve Auto'yu (AUTO)" olduğunu bildirdi. Yatırımcılar tarafından bu iki altcoin hakkında araştırmalar hız kazandı. EPS Coin, token stakerlarının Ellipsis protokolünden ücretler kazanacağı bir gelir kazanma aracıdır. Peki, Ellipsis Coin (EPS) ve Auto (AUTO) nedir, nasıl alınır? İşte detaylar...

    ELLİPSİS NEDİR?

    Ellipsis, sanal bir otomatik piyasa yapıcı (vAMM) tarafından mümkün kılınan, merkezi olmayan bir kalıcı sözleşme protokolüdür.

    Ellipsis'te yatırımcılar, karşı tarafa ihtiyaç duymadan vAMM'lerle kalıcı sözleşmelerde işlem yapabilirler.

    EPS, platformun yerel yardımcı program tokenidir ve platform yönetimi ve staking için kullanılır.

    EPS COİN

    Ellipsis para biriminin kısaltması EPS 'dir. 1 Ellipsis fiyatı şuan 63,21.Türk Lirası.

    Son 1 haftadaki değişim yüzdesi ise +159% olarak gözüküyor. Ellipsis kripto para pazarında toplamda %0,011 oranında bir pazar payına sahiptir.

        BİNANCE, 2 YENİ ALTCOİN LİSTELEYECEĞİNİ AÇIKLADI: ELLİPSİS (EPS) VE AUTO!

        Öncü Bitcoin ve kripto para borsası Binance, 2 yeni altcoin listeleyeceğini açıkladı. Borsa, Innovation Zone platformuna "Ellipsis (EPS) ve Auto'yu (AUTO)" ekliyor.

        Auto (AUTO) nedir?

        Auto, Binance Smart Chain (BSC) üzerinde çalışan bir yield farming aggregator'udur. DeFi alanındaki çeşitli dApp'larda DeFi kullanıcılarının getirilerini optimize etmek amacıyla tasarlandı. AUTO, Auto'nun yerel hizmet tokenidir ve yönetim ve platform ücretlerini ödemek için kullanılır.
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