Fiyatları rekora uçtu! Ellipsis Coin (EPS) ve Auto (AUTO) nedir? Fiyatı, piyasa değeri, tablosu ve bilgileri!

Bitcoin ve kripto para borsası Binance, 2 yeni altcoin listeleyeceğini açıkladı. Bu altcoinlerin "Ellipsis (EPS) ve Auto'yu (AUTO)" olduğunu bildirdi. Yatırımcılar tarafından bu iki altcoin hakkında araştırmalar hız kazandı. EPS Coin, token stakerlarının Ellipsis protokolünden ücretler kazanacağı bir gelir kazanma aracıdır. Peki, Ellipsis Coin (EPS) ve Auto (AUTO) nedir, nasıl alınır? İşte detaylar...