Bitcoin, Ethereum, Binance Coin'i olanlar dikkat! Günümüzde birçok kişi varlıklarını kripto paralara yatırarak değerlendirmeye çalışıyor. Bu kapsamda, kripto paraya yatırım yapanları ilgilendiren açıklama yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, kripto para vergisini de içermesi beklenen Dijital Para Yasası için düğmeye bastı. Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, "MASAK kripto varlık platformlarından bilgi talep edebilmektedir." ifadeleri kullanıldı. Peki, Kripto paralara vergi mi geliyor? Kripto parada vergi dönemi mi başlıyor? İşte detaylar...
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Türkiye'de faaliyet gösteren kripto para borsalarına tebligat göndererek kullanıcı bilgilerini talep ettiği iddia edildi. İstenen bilgiler arasında TC kimlik numarası, unvan, cüzdandaki tutarın TL cinsinden değerine kadar bilgilerin yer aldığı ileri sürülüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, kripto para vergisini de içermesi beklenen Dijital Para Yasası için düğmeye bastı. Bakanlık, Türkiye'de faaliyet gösteren kripto para borsalarına gönderdiği tebligat ile kullanıcı verilerini talep etti. Bakanlığın ve diğer resmi makamların, söz konusu çalışma hakkında yakında açıklama yapmaları bekleniyor.
"KRİPTO PARALARLA İLGİLİ DÜNYA GENELİNDE OLUŞAN KAYGILARI BİZ DE PAYLAŞIYORUZ
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıların paylaşıldığı, gelişmelerin yakından takip edildiği açıklanmıştı.