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    • Ekonomi
    • 02.04.2021 10:11
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    • 02.04.2021 10:11
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    , , 'i olanlar dikkat! Bakanlıktan tebligat gönderildi! ?

    Son dönemlerde kripto paralar gündemde sıklıkla yer almaya başladı. Günümüzde birçok kişi varlıklarını kripto paralara yatırarak değerlendirmeye çalışıyor. Bu kapsamda, kripto paraya yatırım yapanları ilgilendiren açıklama yapıldı. , kripto para vergisini de içermesi beklenen için düğmeye bastı. Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, "MASAK kripto varlık platformlarından bilgi talep edebilmektedir." ifadeleri kullanıldı. Peki, ? Kripto parada vergi dönemi mi başlıyor? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Tebligat gönderildi! Kripto paralara vergi mi geliyor?

    Bitcoin, Ethereum, Binance Coin'i olanlar dikkat! Günümüzde birçok kişi varlıklarını kripto paralara yatırarak değerlendirmeye çalışıyor. Bu kapsamda, kripto paraya yatırım yapanları ilgilendiren açıklama yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, kripto para vergisini de içermesi beklenen Dijital Para Yasası için düğmeye bastı. Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, "MASAK kripto varlık platformlarından bilgi talep edebilmektedir." ifadeleri kullanıldı. Peki, Kripto paralara vergi mi geliyor? Kripto parada vergi dönemi mi başlıyor? İşte detaylar...

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Türkiye'de faaliyet gösteren kripto para borsalarına tebligat göndererek kullanıcı bilgilerini talep ettiği iddia edildi. İstenen bilgiler arasında TC kimlik numarası, unvan, cüzdandaki tutarın TL cinsinden değerine kadar bilgilerin yer aldığı ileri sürülüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, kripto para vergisini de içermesi beklenen Dijital Para Yasası için düğmeye bastı. Bakanlık, Türkiye'de faaliyet gösteren kripto para borsalarına gönderdiği tebligat ile kullanıcı verilerini talep etti. Bakanlığın ve diğer resmi makamların, söz konusu çalışma hakkında yakında açıklama yapmaları bekleniyor.

    "KRİPTO PARALARLA İLGİLİ DÜNYA GENELİNDE OLUŞAN KAYGILARI BİZ DE PAYLAŞIYORUZ

    Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıların paylaşıldığı, gelişmelerin yakından takip edildiği açıklanmıştı.

        Bakanlıktan 1 Mart tarihinde yapılan yazılı açıklamada, "Kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları biz de paylaşıyoruz. Konuya ilişkin gelişmeler ve ülkemizdeki durum, Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede Bakan Yardımcımız başkanlığında; Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kurumlarla işbirliği halinde çalışmalar yürütülmektedir" denilmişti.

        KRİPTO PARAYA VERGİ Mİ GELİYOR?

        Hazine ve Maliye Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, kripto paranın suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı konusunda yoğun olarak kullanıldığı için MASAK'ın bu suçları önlemek ve takip etmek adına platformlardan bilgi talep edilebildiğini belirtti.

        Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

        "Bugün bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında kripto varlıklarla ilgili Bakanlığımıza yönelik bazı haberler ve yorumlar yer almıştır. Söz konusu haberler üzerine bir açıklama yapılması gerekli görülmüştür.

        Günümüz dünyasında birçok ülkede mali istihbarat birimleri (Financial Intelligence Unit-FIU) suç gelirlerinin aklanmasıyla ve terörizmin finansmanıyla mücadele etmektir.

        Ülkemizde bu mücadele esas itibariyle, Bakanlığımız bünyesinde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı'nca yürütülmektedir. MASAK, anılan fonksiyonları icra edebilmek için uygulama stratejileri geliştirmekte, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamakta, görüş ve bilgi alışverişinde bulunmaktadır.
        MASAK mali ve finansal birçok alanda çalışma yürütmektedir. Bu anlamda son yıllarda gündemde yer alan kripto varlıklar, özellikleri itibariyle kullanıcılarına bazı kolaylıklar sağlıyor olsa da, özellikle anonim bir yapıda olmaları dolayısıyla suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı faaliyetlerinde de yoğun olarak kullanılabilmektedir.

        MASAK'ın görev ve yetkileri çerçevesinde ve söz konusu suçlarla mücadele kapsamında kripto varlık alım-satım platformları gibi bu alanda faaliyet gösteren piyasa aktörlerinden konuya ilişkin olarak bilgi talep edilebilmektedir. Yapılan çalışma da MASAK'ın bahsedilen görev ve sorumlulukları içerisinde bulunmaktadır."

            MASAK NEDİR? YETKİLERİ NELERDİR?

            Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) olarak bilinen kurum, direkt olarak Maliye Bakanına bağlı bir şekilde görev yapıyor. 1997 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kurulan MASAK özellikle kara para aklamayı, terör finansmanını ve suç içeren işlemleri engelleme veya mali suçları araştırma yetkilerine sahip.

            MASAK'ın Kripto Para Sektörünü İlgilendiren Yetkileri

            MASAK görev ve yetkilerinin sayıldığı 5549 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinde ise kurum hakkındaki maddeler arasında kripto para sektörüne yönelik atılan bu adamla ilgili olanlar şunlar:

            a) Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi amacıyla politika hazırlamak ve uygulama stratejileri geliştirmek, bu amaçla kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, ortak çalışmalar yapmak, görüş ve bilgi alışverişinde bulunmak.

            c) Suç gelirlerinin aklanması alanındaki gelişmeler ile aklama suçunun önlenmesi ve ortaya çıkarılmasına yönelik yöntemler konusunda araştırmalar yapmak.

            ç) Suç gelirlerinin aklanmasını önlemek amacıyla sektörel çalışmalar yapmak, önlemler geliştirmek ve uygulamayı izlemek.

            f) Değerlendirme sürecinde gerek duyulduğunda kolluk ve diğer birimlerden kendi görev alanlarında inceleme ve araştırma yapılması talebinde bulunmak.

            g) Bu Kanun kapsamına giren işlemler ile ilgili olarak, araştırma ve inceleme yapmak veya yaptırmak.

            i) Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yükümlülük denetimi yapılmasını sağlamak.
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            Haberler Ekonomi Bitcoin, Ethereum, Binance Coin'i olanlar dikkat! Bakanlıktan tebligat gönderildi! Kripto paralara vergi mi geliyor?