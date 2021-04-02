2 Nisan Cuma BES fonu istatistikleri açıklandı! En fazla kaybettiren ve kazandıran BES fonları hangileri oldu?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,076730
|1,44
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,074072
|1,34
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,035008
|1,26
|AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF
|0,073102
|1,04
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,033633
|1,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,022729
|0,28
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010010
|0,26
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,019310
|0,15
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010195
|0,14
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010261
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,070370
|2,88
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,068122
|2,75
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,131825
|2,65
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,079423
|2,64
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,030625
|2,60
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,017157
|3,14
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,017315
|3,00
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,017879
|2,87
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,017701
|2,53
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,018775
|2,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,048966
|1,89
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,069542
|1,84
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,028248
|1,66
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,040618
|1,66
|VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF
|0,039885
|0,81
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|VEM Para Piyasası EYF
|0,070245
|0,06
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,073833
|0,06
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,026619
|0,06
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,028424
|0,06
|AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,069628
|0,06
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,098572
|-1,06
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,094952
|-1,03
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,058441
|-1,01
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,067698
|-0,94
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,054770
|-0,90
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,058807
|-1,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,078069
|-1,12
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,081010
|-0,76
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,015398
|-0,45
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,035309
|-0,42
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,121520
|-0,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,030759
|-1,79
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,015319
|-0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,046468
|-0,21
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,050001
|-0,19
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,029308
|-0,18
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,047236
|-0,18
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,046179
|-0,18