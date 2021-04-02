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    • Ekonomi
    • 02.04.2021 16:43
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    • 02.04.2021 16:43
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    2 Nisan Cuma BES fonu istatistikleri açıklandı! En fazla kaybettiren ve kazandıran BES fonları hangileri oldu?

    (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,53 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,82 ile "" fonları oldu. Peki, 2 Nisan Cuma en fazla kaybettiren ve kazandıran BES fonları hangileri oldu? İşte son dakika haberinin detayları...

    AA
    2 Nisan Cuma BES fonu istatistikleri açıklandı!

    (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

    Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
    Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
    Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,076730 1,44
    Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,074072 1,34
    Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,035008 1,26
    AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF 0,073102 1,04
    BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,033633 1,02
    Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
    Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,022729 0,28
    AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010010 0,26
    Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,019310 0,15
    AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010195 0,14
    AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010261 0,08
    Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
    Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,070370 2,88
    Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,068122 2,75
    Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,131825 2,65
    Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,079423 2,64
    Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,030625 2,60
    Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
    Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,017157 3,14
    Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,017315 3,00
    Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,017879 2,87
    AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017701 2,53
    Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,018775 2,28
    Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
    Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,048966 1,89
    Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,069542 1,84
    VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,028248 1,66
    HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,040618 1,66
    VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF 0,039885 0,81
    Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
    VEM Para Piyasası EYF 0,070245 0,06
    Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,073833 0,06
    Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,026619 0,06
    ZEM Para Piyasası EYF 0,028424 0,06
    AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,069628 0,06

    Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

    Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
    Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
    Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,098572 -1,06
    Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,094952 -1,03
    AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,058441 -1,01
    Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,067698 -0,94
    MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,054770 -0,90
    Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
    Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,058807 -1,08
    Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
    Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,078069 -1,12
    AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,081010 -0,76
    Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,015398 -0,45
    Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,035309 -0,42
    Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,121520 -0,37
    Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
    Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,030759 -1,79
    Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,015319 -0,11
    Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
    Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,046468 -0,21
    Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,050001 -0,19
    NN Hay. Em. Altın EYF 0,029308 -0,18
    BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,047236 -0,18
    Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,046179 -0,18

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    Haberler Ekonomi 2 Nisan Cuma BES fonu istatistikleri açıklandı! En fazla kaybettiren ve kazandıran BES fonları hangileri oldu?