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    • Ekonomi
    • 02.04.2021 13:55
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    • 02.04.2021 13:55
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    ne zaman yatacak? Hububat, baklagil, dane mısır desteği, yaş çay paraları yattı mı?

    ne zaman yatacak? Tarımsal destek ödemelerinin ne zaman yatacağı vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. Çiftçilere destek kapsamında birçok farklı türde destek her yıl başvuru yapan çiftçilere ödeniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada hububat baklagil, dane mısır desteği, yaş çay fark ödemesi desteği, yem bitkileri desteği, sertifikalı fidan kullanım desteği ve sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında yapılacak ödemelere dair tarih verildi. Peki, ?

    takvim.com.tr
    Çiftçi destek ödemeleri ne zaman yatacak?

    Çiftçi destek ödemeleri ne zaman yatacak? Çiftçilere bu yıl milyonlarca lira destek ödemesi yapılacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, toplamda 394 milyon 514 bin 187 lira destek ne zaman yapılacağını duyurdu. Çiftçiler hububat baklagil, dane mısır desteği, yaş çay fark ödemesi desteği, yem bitkileri desteği gibi ödemeler alabilecek. İşte çiftçi destek ödeme tarihi!

    ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

    Bakan Pakdemirli'nin tarımsal destek ödemelerine ilişkin açıklaması şu şekildedir:

    "Hububat – Baklagil - Dane Mısır için 35.525 üreticiye;

    94 Milyon 362 Bin 593 TL,

    Yaş Çay Fark Ödemesi Desteği kapsamında 182.316 üreticiye;

    188 Milyon 561 Bin 122 TL,

    Yem Bitkileri Desteği kapsamında 34.798 üreticiye;

    99 Milyon 585 Bin 662 TL,

    Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği için 2.454 üreticiye;

    9 Milyon 630 Bin 312 TL,

    Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği için de 4.952 üreticiye;

    2 Milyon 374 Bin 498 TL,

    Olmak üzere Toplamda 394.514.187 TL Destek Ödemesi yapacağız. Ödemeler, bugün Saat 18.00 itibariyle üreticilerimizin hesaplarına aktarılacak.

        BAŞVURU NASIL YAPILIR?

        Tarımsal destekleme konusu ne olursa başvuruda bulunmak için Çiftçi Kayıt Sistemi' ne kayıt olmak gerekiyor. Şayet kaydınız var ise, mazot ve gübre desteklemesi almak istediğinizi belirten bir dilekçe yazmalı ve bu dilekçeyi Tarım İl veya İlçe Müdürlükleri' ne teslim etmeniz gerekiyor. Ancak ÇKS Kaydınız yoksa sisteme kayıt olmalısınız.

        Dilekçeyi müdürlüğe teslim ettikten sonra bir süre beklemeniz gerekiyor. Yapılacak olan incelemelerden sonra şayet başvurunuz onaylanırsa destekleme ödemesi almaya hak kazanıyorsunuz. Daha sonra banka hesaplarına destekleme tutarı aktarılıyor. Mazot desteklemeleri ise güncel mazot fiyatının %50' si tutarında oluyor. Verilen desteklemeler ile birlikte çiftçinin aktif bir şekilde tarımsal faaliyetlere devam etmesi sağlanıyor.
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        Haberler Ekonomi Çiftçi destek ödemeleri ne zaman yatacak? Hububat, baklagil, dane mısır desteği, yaş çay paraları yattı mı?