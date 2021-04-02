Çiftçi destek ödemeleri ne zaman yatacak? Çiftçilere bu yıl milyonlarca lira destek ödemesi yapılacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, toplamda 394 milyon 514 bin 187 lira destek ne zaman yapılacağını duyurdu. Çiftçiler hububat baklagil, dane mısır desteği, yaş çay fark ödemesi desteği, yem bitkileri desteği gibi ödemeler alabilecek. İşte çiftçi destek ödeme tarihi!
ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Bakan Pakdemirli'nin tarımsal destek ödemelerine ilişkin açıklaması şu şekildedir:
"Hububat – Baklagil - Dane Mısır için 35.525 üreticiye;
94 Milyon 362 Bin 593 TL,
Yaş Çay Fark Ödemesi Desteği kapsamında 182.316 üreticiye;
188 Milyon 561 Bin 122 TL,
Yem Bitkileri Desteği kapsamında 34.798 üreticiye;
99 Milyon 585 Bin 662 TL,
Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği için 2.454 üreticiye;
9 Milyon 630 Bin 312 TL,
Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği için de 4.952 üreticiye;
2 Milyon 374 Bin 498 TL,
Olmak üzere Toplamda 394.514.187 TL Destek Ödemesi yapacağız. Ödemeler, bugün Saat 18.00 itibariyle üreticilerimizin hesaplarına aktarılacak.