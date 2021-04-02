2 Nisan Cuma borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Jantsa Jant Sanayi
|827,00
|751,90
|9,99
|Migros Ticaret
|38,56
|36,24
|6,40
|Konya Çimento
|1.166,30
|1.108,00
|5,26
|Alkim Kimya
|18,30
|17,56
|4,21
|Türkiye Sigorta
|6,76
|6,50
|4,00
|Fenerbahçe Futbol
|34,10
|32,84
|3,84
|Karsan Otomotiv
|4,14
|4,01
|3,24
|Deva Holding
|32,28
|31,30
|3,13
|Gözde Girişim
|7,71
|7,48
|3,07
|İş Yatırım Menkul Değerler
|16,72
|16,23
|3,02
|Mavi Giyim
|48,10
|46,70
|3,00
|Doğuş Otomotiv
|30,28
|29,40
|2,99
|Enerjisa Enerji
|12,14
|11,83
|2,62
|Net Holding
|4,41
|4,30
|2,56
|Sabancı Holding
|9,21
|8,99
|2,45
|Çimsa
|21,04
|20,54
|2,43
|TAV Havalimanları
|21,32
|20,84
|2,30
|Koza Madencilik
|14,69
|14,36
|2,30
|İş Bankası (C)
|5,07
|4,96
|2,25
|Şok Marketler Ticaret
|12,41
|12,14
|2,22
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.207
|0,66
|BIST SINAİ
|2.670
|0,57
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.038
|0,99
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.138
|0,22
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.891
|0,54
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.181
|0,14
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.949
|0,88
|BIST METAL ANA
|4.558
|-0,14
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.203
|1,22
|BIST MADENCİLİK
|1.640
|1,76
|BIST HİZMETLER
|1.203
|1,07
|BIST ELEKTRİK
|97
|0,91
|BIST ULAŞTIRMA
|1.815
|1,24
|BIST TURİZM
|395
|0,82
|BIST TİCARET
|3.492
|1,66
|BIST İLETİŞİM
|379
|-0,32
|BIST SPOR
|1.188
|4,17
|BIST İNŞAAT
|1.664
|-0,02
|BIST MALİ
|1.389
|0,70
|BIST BANKA
|1.132
|0,97
|BIST SİGORTA
|5.919
|2,16
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.520
|5,29
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.295
|0,45
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|639
|-0,14
|BIST TEKNOLOJİ
|1.956
|0,62
|BIST BİLİŞİM
|964
|1,38
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.211
|-0,44
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|14.563
|0,20
|BIST ANKARA
|2.292
|-0,05
|BIST ANTALYA
|2.963
|0,69
|BIST BALIKESİR
|2.268
|0,43
|BIST BURSA
|3.544
|1,52
|BIST DENIZLI
|3.047
|1,66
|BIST ISTANBUL
|1.577
|0,70
|BIST IZMIR
|3.873
|0,52
|BIST KAYSERI
|10.978
|1,32
|BIST KOCAELI
|4.126
|0,76
|BIST KONYA
|4.382
|-0,36
|BIST TEKIRDAĞ
|12.091
|2,45