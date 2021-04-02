2 Nisan 2021 CANLI Dolar ve Euro kuru!

2 Nisan dolar ne kadar oldu? Dolar, Euro, Sterlin döviz kurları dövize yatırım yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Dolar yaşanan büyük artışla yeni haftaya başlamıştı. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,12-13 seviyesinde işlem görüyor.
DOLAR NE KADAR OLDU?
Dolar kuru TCMB yönetimindeki değişimin ardından dalgalanmaya devam ediyor. Dün 8,40 sınırına kadar dayandıktan sonra piyasaların kapanışına doğru 8,25 seviyelerine gerileyen dolar/TL, bugün 8,12-8,13 düzeyinde seyrediyor, euro/TL ise 9,60 civarında değerleniyor.
ALIŞ: 8,1021
SATIŞ: 8,1252
EURO NE KADAR?
ALIŞ: 9,5544
SATIŞ: 9,5675