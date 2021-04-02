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    • 02.04.2021 09:10
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    2021 CANLI ve kuru | Dolar ne kadar oldu? , , kaç TL?

    Döviz kurlarında yaşanan hareketliliğin ardından yatırımcılar haftanın son gününde ve fiyatlarını yakından takip ediyor. Dolar alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar hakkında sorgulama yapıyor. Hafta boyunca sert dalgalanarak 8.45'i test eden dolar, Başkanı Kavcıoğlu'nın sıkı para politikası mesajlarından sonra 8.15'in altına geriledi. Piyasaların nedeniyle kapalı olduğu günde si izlenecek. Peki, dolar ne kadar oldu? , , kaç TL? İşte !

    takvim.com.tr
    2 Nisan 2021 CANLI Dolar ve Euro kuru!

    2 Nisan dolar ne kadar oldu? Dolar, Euro, Sterlin döviz kurları dövize yatırım yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Dolar yaşanan büyük artışla yeni haftaya başlamıştı. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,12-13 seviyesinde işlem görüyor.

    DOLAR NE KADAR OLDU?

    Dolar kuru TCMB yönetimindeki değişimin ardından dalgalanmaya devam ediyor. Dün 8,40 sınırına kadar dayandıktan sonra piyasaların kapanışına doğru 8,25 seviyelerine gerileyen dolar/TL, bugün 8,12-8,13 düzeyinde seyrediyor, euro/TL ise 9,60 civarında değerleniyor.

    ALIŞ: 8,1021

    SATIŞ: 8,1252

    EURO NE KADAR?

    ALIŞ: 9,5544

    SATIŞ: 9,5675

        İNGİLİZ STERLİNİ

        ALIŞ: 11,2151

        SATIŞ: 11,2921

        Küresel piyasaların büyük bölümünün Paskalya nedeniyle kapalı olduğu günde veri gündemi zayıf ancak borsalar kapalı olmasına rağmen açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi izleniyor. Dün açıklanan haftalık işsizlik başvuruları beklentilerin üzerinde gelmişti. İçeride ise TCMB, finans dışı firma net döviz pozisyonunu açıklayacak ve ilk çeyrek dönem için 'Banka Kredileri Eğilim Anketi yayımlanacak.
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        Haberler Ekonomi 2 Nisan 2021 CANLI Dolar ve Euro kuru | Dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL?