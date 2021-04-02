2 Nisan 2021 CANLI Dolar ve Euro kuru!

2 Nisan dolar ne kadar oldu? Dolar, Euro, Sterlin döviz kurları dövize yatırım yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Dolar yaşanan büyük artışla yeni haftaya başlamıştı. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,12-13 seviyesinde işlem görüyor.