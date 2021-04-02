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    • Ekonomi
    • 02.04.2021 08:57
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    • 02.04.2021 08:57
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    4D'li taşeron işçi için son dakika kritik tarih belli oldu mu? kaç TL olacak?

    Taşeron işçilerin uzun müddettir hakikatleştirilmesini beklendikleri toplu iş sözleşmesine ait yeni bir temenni açıklandı. 900 binden fazla taşeron işçinin bundan sonraki yarıyılda alacaklar ücret zam oranları başta olmak çok rakamda mali hakkın tanımlanacağı tertip etmeler için yaz ayları sinyali geldi. Bu bağlamda 4D'li taşeron işçi olarak çalışma hayatına devam eden vatandaşlar maaşlarına ne kadar zam alacaklarını araştırmaya devam ediyor. Kamuda sürekli işçi olarak çalışan taşeronlar için maaş zamları konusunda ne kadar oranlık bir artış gelecek bekleme süreci hala devam ediyor. Peki kaç TL olacak?

    takvim.com.tr
    Taşerona maaş zamları ve seyyanen ödemeleri kaç TL olacak?

    4D taşeron işçi olarak çalışma hayatına devam eden vatandaşlar maaşlarına ne kadar zam alacaklarını araştırmaya devam ediyor. Kamuda sürekli işçi olarak çalışan taşeronlar için maaş zamları konusunda ne kadar oranlık bir artış gelecek bekleme süreci hala devam ediyor. Kamu kurumlarında çalışan taşeron işçiler 2021 TİS ile ilk defa masada taleplerini dile getirecekler. Yüzbinlerce işçi adına gerçekleştirilecek görüşmelerde Türk İş Sendikası'nın maaş zam oranları, yüzdelik dilim ile asgari ücret düzenlemesi, promosyon ve diğer ek ödemelerin artırılması, tayin hakkı ve görev tanımı başlıklarının üzerinde durması bekleniyor.

    Geçtiğimiz yıllar içerisinde 4 + 4 olarak uygulaması yapılan maaş zamların ardından 4D taşeron işçi maaşları asgari ücret altında kalmıştı. Bu yüzden yapılan düzenleme ardından en düşük 4D taşeron işçi maaşı asgari ücret ile eşitlenmişti. Yapılan taleplerin ardından maaşlara daha çok zam gelmesini isteyen 4D taşeron işçiler gelecek açıklamaları yakından takip etmeye başladı. Seyyanen zamlar ile beraber maaşlara ne kadar zam geleceği son zamanların en merak edilen konuları arasında yer aldı.

    Her altı ayda bir 4D taşeron işçi maaş zammı olarak yüzde 4 uygulanma kararı alınmıştı. Fakat işçiler meydana gelen enflasyon oranları karşısında maaşlarına gelen zamların çok düşük olduğunu dile getirmiş yeni bir düzenleme talep etmişlerdi. Bir yandan seyyanen zam, yüzdelik dilim, tayin hakları ve maaş zamları gibi birçok konuda düzenleme olması talep edildi. Gözler bir anda 4D taşeron işçiler tarafından bakanlık ve sendikalar arasında yapılacak olan toplu sözleşmelere çevrildi. Seyyanen zamlar için 1108 TL ödeme bekleniyor.

        TİS tarihi…

        Kamu kurum ve kuruluşları kapsamında çalışma hayatına devam eden 4D taşeron işçi için maaşlarına gelecek zamların yanı sıra uzun zamandır beklenen tayin hakları için görüşmeler 2021 TİS görüşmeleri sırasında netlik kazanmış olacak. Bu görüşmelerin en önemli yanlarından bir tanesi de 4D taşeron işçilerin taleplerinin masada ilk defa yerinin alacak olmasıdır. 4D taşeron işçiler için son değerlendirmeler için görüşmelerin ise yaz ayları gelmeden önce başlayacak olduğu ön görülüyor.2021 TİS görüşmeleri için geri sayım başlandı.

        Haziran ayında olması ön görülen bu sözleşmelerin bir yandan da temmuz ayı içerisinde de hız kesmeden devam etmesi bekleniyor. Görüşmeler sırasında 4D taşeron işçiler tarafından talep edilen maaş zamlarından, tayin haklarına, seyyanen haklarından ikramiye ödemelerine ya da görev tanımlarına kadar birçok şeyi masada temel görüşme konusu olarak ele alacaklar.
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        Haberler Ekonomi 4D'li taşeron işçi için son dakika kritik tarih belli oldu mu? Taşerona maaş zamları ve seyyanen ödemeleri kaç TL olacak?