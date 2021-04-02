4D taşeron işçi olarak çalışma hayatına devam eden vatandaşlar maaşlarına ne kadar zam alacaklarını araştırmaya devam ediyor. Kamuda sürekli işçi olarak çalışan taşeronlar için maaş zamları konusunda ne kadar oranlık bir artış gelecek bekleme süreci hala devam ediyor. Kamu kurumlarında çalışan taşeron işçiler 2021 TİS ile ilk defa masada taleplerini dile getirecekler. Yüzbinlerce işçi adına gerçekleştirilecek görüşmelerde Türk İş Sendikası'nın maaş zam oranları, yüzdelik dilim ile asgari ücret düzenlemesi, promosyon ve diğer ek ödemelerin artırılması, tayin hakkı ve görev tanımı başlıklarının üzerinde durması bekleniyor.