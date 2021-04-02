4D taşeron işçi olarak çalışma hayatına devam eden vatandaşlar maaşlarına ne kadar zam alacaklarını araştırmaya devam ediyor. Kamuda sürekli işçi olarak çalışan taşeronlar için maaş zamları konusunda ne kadar oranlık bir artış gelecek bekleme süreci hala devam ediyor. Kamu kurumlarında çalışan taşeron işçiler 2021 TİS ile ilk defa masada taleplerini dile getirecekler. Yüzbinlerce işçi adına gerçekleştirilecek görüşmelerde Türk İş Sendikası'nın maaş zam oranları, yüzdelik dilim ile asgari ücret düzenlemesi, promosyon ve diğer ek ödemelerin artırılması, tayin hakkı ve görev tanımı başlıklarının üzerinde durması bekleniyor.
Geçtiğimiz yıllar içerisinde 4 + 4 olarak uygulaması yapılan maaş zamların ardından 4D taşeron işçi maaşları asgari ücret altında kalmıştı. Bu yüzden yapılan düzenleme ardından en düşük 4D taşeron işçi maaşı asgari ücret ile eşitlenmişti. Yapılan taleplerin ardından maaşlara daha çok zam gelmesini isteyen 4D taşeron işçiler gelecek açıklamaları yakından takip etmeye başladı. Seyyanen zamlar ile beraber maaşlara ne kadar zam geleceği son zamanların en merak edilen konuları arasında yer aldı.
Her altı ayda bir 4D taşeron işçi maaş zammı olarak yüzde 4 uygulanma kararı alınmıştı. Fakat işçiler meydana gelen enflasyon oranları karşısında maaşlarına gelen zamların çok düşük olduğunu dile getirmiş yeni bir düzenleme talep etmişlerdi. Bir yandan seyyanen zam, yüzdelik dilim, tayin hakları ve maaş zamları gibi birçok konuda düzenleme olması talep edildi. Gözler bir anda 4D taşeron işçiler tarafından bakanlık ve sendikalar arasında yapılacak olan toplu sözleşmelere çevrildi. Seyyanen zamlar için 1108 TL ödeme bekleniyor.