SON DAKİKA: Vergide reform için harekete geçildi! Dolaylı vergi yükü hafifliyor





3 ÇOCUKLU ÜCRETLİDE VERGİ SIFIRA İNDİ

Bakan Elvan, asgari ücretli olarak çalışan vatandaşların vergi yükünün AGİ uygulamalarıyla medeni durumlarına göre yüzde 1.45 ile 5.25 arasında olduğunu ifade etti. Bakan Elvan, üç çocuklu bir ücretli için asgari ücretin tamamının yılın büyük bir kısmında vergi dışı kaldığını, gelir vergisi yükünün aylık olarak sıfıra kadar indirildiğini belirtti.

REFORM ADIMLARI TAMAMLANACAK

Sabah'ta yer alan habere göre, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının revize edilmesi, uluslararası yatırımcıların birden fazla ülkeyi ilgilendiren vergisel sorunlarının çözümünde diğer ülkelerle karşılıklı anlaşma yönteminin kullanılması gibi reform adımlarının da yıl sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor.