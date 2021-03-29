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    • Ekonomi
    • 30.03.2021 06:24
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    • 30.03.2021 06:24
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    22 ayar bilezik, gram, çeyrek fiyatları ne kadar? Adeta rotası ters köşeye döndü! Dün neredeyse...

    Hareketli seyrin bir süredir devam ettiği fiyatları büyük ve küçük ölçekteki yatırımcının aklında yer edinmeye devam ediyor. Küresel piyasalarda da, aşılamanın ABD'de daha hızlı ilerlemesi ve ABD'nin ekonomisine ilişkin verilerin daha hızlı bir toparlanmaya işaret etmesinin desteğindeki doların yükselmesiyle, dün haftaya düşüşle başlamıştı. Dün kapanışta 'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,67 artışla 448,70 liradan tamamlamıştı. Peki, 22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte fiyatlardaki son durum

    22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Adeta rotası ters köşeye döndü! Dün neredeyse...

    Altın fiyatlarını günün ilk saatleriyle birlikte merak edenler konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Dün kapanışta İstanbul Kapalıçarşı'da çeyrek altın 727,00 lira, Cumhuriyet altını 2.977,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,67 yükselişle 448,70 liradan işlem gördü. Altın piyasasında, en düşük 445 bin 430 lirayı, en yüksek ise 453 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2 artışla 453 bin 750 liradan tamamladı. Küresel piyasalarda da dolar endeksinin yukarı yönlü hareketinin sürmesi durumunda ons altında değer kaybının sürmesi bekleniyor. İşte 22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatları

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,67 artışla 448,70 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 727,00 lira, Cumhuriyet altını 2.977,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,67 yükselişle 448,70 liradan işlem gördü.

    ALTININ KİLOGRAMI 453 BİN 750 LİRAYA YÜKSELDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 453 bin 750 liraya yükseldi.

    Altın piyasasında, en düşük 445 bin 430 lirayı, en yüksek ise 453 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2 artışla 453 bin 750 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 740 milyon 283 bin 615,55 lira, işlem miktarı ise 1.668,86 kilogram oldu.

    Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 756 milyon 321 bin 319,45 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, AG Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

        ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ, PETROL VADELİLERİ YÜKSELDİ

        Altın fiyatları da, aşılamanın ABD'de daha hızlı ilerlemesi ve ABD'nin ekonomisine ilişkin verilerin daha hızlı bir toparlanmaya işaret etmesinin desteğindeki doların yükselmesiyle, haftaya düşüşle başladı. Dolar endeksinin yukarı yönlü hareketinin sürmesi durumunda ons altında değer kaybının sürmesi bekleniyor.

        Dünyanın en büyük konteyner nakliyat şirketi Maersk'in, Süveyş Kanalı tıkanıklığının, mevcut durumda küresel nakliyat sisteminde, bir dizi başka aksamaları ve birikmiş işleri tetiklediğini ve çözülmesinin haftalar, muhtemelen aylar sürebilecek yığılmalara neden olduğu yolundaki uyarısının ardından, Pazartesi günü petrol vadeli fiyatları yükseldi.

        Analistlere göre, yük gemisinin hareket ettirilmesiyle Süveyş Kanalı'ndaki tıkanmasına neden olan sorunun çözümlenmesine karşın, küresel petrol arzına ilişkin ek endişelere neden oldu.

        Toplam 400 metre uzunluğunda ve neredeyse 60 metre genişliğindeki 220,000 tonluk bir konteyner gemisi olan Ever Given, geçen hafta başında Süveyş Kanalı'nda sıkışarak kalması kanalı gemi trafiğine kapattı. Özellikle Körfez petrolünün Avrupa limanlarına ulaştırılmasındaki tek yol olan Süveyş kanalının kapanması, günde ortalama 9.6 milyar dolarlık zarara neden oldu.

        Petrol piyasalarında bu hafta, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) 1 Nisan'da yapılacak toplantısından çıkacak olan karar yakından izlenecek.

        Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

        - Brent petrol yüzde 0.54 düşüşle 63.89 dolar,

        - Batı Teksas yüzde 0.61 düşüşle 60.37 dolar,

        - altın yüzde 1.29 düşüşle 1,710.15 dolar,

        - gümüş yüzde 1.69 düşüşle 24.63 dolar,

        - bakır yüzde 1.72 artışla 8.950.00 dolar,

        - platin yüzde 0.31 düşüşle 1,181.24 dolar,

        - paladyum yüzde 5.17 düşüşle 2,541.16 dolar düzeyindeydi.

        Küresel piyasalarda altın fiyatları düşse de, dolardaki yükseliş nedeniyle iç piyasada, gram altın 449 liraya, çeyrek altın 741 liraya, Cumhuriyet altını da 2,951 liraya yükseldi.

            ALB Forex araştırma ekibinin günlük emtia bülteninde, "Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC), küresel tahıl üretiminin 2021/22 sezonunda 2 milyar 287 milyon tona çıkacağını tahmin ediyor" denildi ve şöyle devam edildi:

            "ABD buğday vadeli işlemleri Cuma günü üç ayın en düşük seviyesine geriledi. Avustralya'nın birinci sınıf beyaz buğdayı, güneydoğu Asya'daki son kullanıcılardan gelen zayıf alım ve Temmuz ayının sonundan itibaren Karadeniz'de başlayan yeni mahsul pazarlama yılı öncesinde satış baskısı nedeniyle 26 Mart'ın üç ayın en düşük seviyesine düştü.

            "Çin'in haftalık eyalet buğday satışları bu yılın en düşük seviyesine düştü. Dünyanın en büyük robusta fasulyesi üreticisi olan Vietnam'ın kahve ihracat geliri, ilk çeyrekte yüzde 11.3 düşüşle 771 milyon dolar olarak görüldü.

            "Ulusal Tahıl Ticaret Merkezi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin'in geçtiğimiz hafta devlet rezervleri müzayedesinde 1.03 milyon ton buğday veya toplam teklifin yüzde 25.75'ini sattığını söyledi.

            "ABD Tarım Bakanlığı'nın 25 Mart'ta yayınladığı verilere göre, ABD'nin net mısır ihracat satışları 18 Mart'ta sona eren haftada Çin'in alımıyla birlikte dört kattan fazla arttı.

            "Buğday, 605 seviyesinden destek buldu. Sert satış baskısının ardından tepki alımlarının izlendiği buğdayda, 616 seviyesi ilk direnç konumunda. Aşağı alanda ara yükselen trend desteğine denk gelen 605 seviyesi altına geçilmesi durumunda satış baskısı 595/590 bölgesine doğru artabilir.

            "Mısır fiyatı son iki haftadır 559.00/543.60 bandı arasına sıkışmış durumda. Bugün satıcılı seyreden fiyat, 14 günlük ortalamasına tutunuyor. Satıcılı seyir devam ettiği takdirde ve 543.60 seviyesinin altındaki fiyatlamalar için Şubat ayının ilk haftasından gelen düşüş trendi destek olarak takip edilebilir. Kanalın üst bandı olan 559.00 seviyesi aşıldığı takdirde ise, 572.30 seviyelerine doğru alışlar görülebilir.

            "Soya fiyatı, ocak ayının son haftasından gelen yükseliş trendini kırmış durumda. Satış baskısının sürdüğü soya, 30 günlük ortalamanın altında seyrediyor. Düşüş eğilimi devam ettiği takdirde 1388.90 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Fiyatta toparlanma görülürse, önce 30 günlük ortalama, sonrasında ise kırmış olduğu yükselen kanalın destek trendi direnç konumunda bulunuyor.

            "Pamukta, gelen satışların ardından 2020 temmuz ayından bu yana devam eden yükseliş trendi test edildi. 77.30 bölgesinden gelen tepki alımlarının izlendiği pamuk, 80.00 ara direnç seviyesinde işlem görmekte. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda alımlar 82.85 seviyesine doğru hız kazanabilir. Bu bölgede satış baskısı oluşması durumunda aşağı alanda 77.30 seviyesi destek olarak önemini koruyor."
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            Haberler Ekonomi 22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Adeta rotası ters köşeye döndü! Dün neredeyse...