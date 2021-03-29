22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Adeta rotası ters köşeye döndü! Dün neredeyse...

Altın fiyatlarını günün ilk saatleriyle birlikte merak edenler konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Dün kapanışta İstanbul Kapalıçarşı'da çeyrek altın 727,00 lira, Cumhuriyet altını 2.977,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,67 yükselişle 448,70 liradan işlem gördü. Altın piyasasında, en düşük 445 bin 430 lirayı, en yüksek ise 453 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2 artışla 453 bin 750 liradan tamamladı. Küresel piyasalarda da dolar endeksinin yukarı yönlü hareketinin sürmesi durumunda ons altında değer kaybının sürmesi bekleniyor. İşte 22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,67 artışla 448,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 727,00 lira, Cumhuriyet altını 2.977,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,67 yükselişle 448,70 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 453 BİN 750 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 453 bin 750 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 445 bin 430 lirayı, en yüksek ise 453 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2 artışla 453 bin 750 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 740 milyon 283 bin 615,55 lira, işlem miktarı ise 1.668,86 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 756 milyon 321 bin 319,45 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, AG Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.