22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Adeta rotası ters köşeye döndü! Dün neredeyse...

Altın fiyatlarını günün ilk saatleriyle birlikte merak edenler konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Dün kapanışta İstanbul Kapalıçarşı'da çeyrek altın 727,00 lira, Cumhuriyet altını 2.977,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,67 yükselişle 448,70 liradan işlem gördü. Altın piyasasında, en düşük 445 bin 430 lirayı, en yüksek ise 453 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2 artışla 453 bin 750 liradan tamamladı. Küresel piyasalarda da dolar endeksinin yukarı yönlü hareketinin sürmesi durumunda ons altında değer kaybının sürmesi bekleniyor. İşte 22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?