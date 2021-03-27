Katılım Finans Kanunu için harekete geçildi! Tek çatı altında toplanıyor





Makroekonomik alanda "kamu maliyesi", "fiyat istikrarı", "finansal sektör", "cari açık", "istihdam" ve "yapısal politikalar" başlıklarını kapsayan reformlar; yapısal alanda ise "kurumsal yönetişim", "yatırımların teşvik edilmesi", "iç ticaretin kolaylaştırılması", "rekabet" ile "piyasa gözetimi ve denetimi" temelinde oluşturuldu.



Reformların "faizsiz finans sisteminin güçlendirilmesi" başlığında ise; Faizsiz Finans Kanunu'nun çıkarılacağı, Merkezi Danışma Kurulu oluşturulacağı, "katılım finansı derecelendirme" sisteminin hayata geçirileceği ve katılım finans tahkim mekanizmasının kurulacağı belirtildi.



'REFORMLAR İHTİYAÇLARA YANIT VERİYOR'

TKBB Genel Sekreteri Akyüz, Başkan Erdoğan tarafından açıklanan "Ekonomi Reformları"na ilişkin yaptığı açıklamada, reform paketinin çok kapsamlı ve detaylı olduğuna işaret ederek, reformların genel olarak ihtiyaçlara yanıt verdiğini söyledi.