Katılım Finans Kanunu için harekete geçildi! Tek çatı altında toplanıyor

Kanun ve katılım finans altında yer alan tüm sektörlere yönelik uluslararası standartlarda Merkezi Danışma Kurulu 31 Aralık tarihine kadar hayata geçirilecek. Faizsiz finans sistemi müşterilere kapsamlı şekilde anlatılacak, hedef müşterilerle iletişim güçlendirilecek.
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Türkiye Katılım Bankacılığı Strateji Belgesi'ni 2021-2025 dönemini kapsayacak şekilde güncelledi. Hem ulusal hem de uluslararası alanda yol haritası olacak belgede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Katılım finansın bankacılık sektörü içindeki payının yüzde 15'e çıkarılması" hedefi korundu.
AKSİYONLAR BELİRLENDİ
Katılım bankacılığı pazar büyüklüğü, gelecek öngörüsü ve strateji güncelleme çalışması yapılarak yeni stratejik hedef ve aksiyonlar belirlendi.
Sabah'ta yer alan habere göre katılım bankacılığının hedef müşterileriyle iletişimi güçlendirilecek. Faizsiz finans sisteminin işleyişi müşterilere kapsamlı şekilde aktarılacak.
Dijital yetkinlik artırılacak, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak ürün çeşitliliği sağlanacak. Bireylerin, sektör çalışanlarının katılım finans okuryazarlığı artırılacak. Faizsiz finansta uzman insan kaynağı yetiştirilecek.