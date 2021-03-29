"KURLAR SERBEST PİYASA KOŞULLARINDA ARZ-TALEP DENGESİNE GÖRE OLUŞACAKTIR"

Türk Lirası'nı desteklemek için rezervlerin kullanımına ilişkin soruyu yanıtlayan Kavcıoğlu, "Gelecek dönemde Merkez Bankası, Para ve Kur politikası metninde belirtildiği gibi dalgalı kur rejimine bağlı kalacak, kurlar serbest piyasa koşullarında arz ve talep dengesine göre oluşacaktır" değerlendirmesini yaptı.

Goldman Sachs Group Inc.'in bir raporuna göre geçen yıl Türk bankaları Döviz rezervlerinin 100 milyar dolarından fazla bir kısmını lirayı desteklemek için kullandı. Bu durum, muhalefet partilerinin milletvekilleri tarafından "soruşturma çağrılarına" yol açmış, iktidar tarafı ise cari açığın finansmanı için rezervlerin kullanıldığını belirtmişti.

Türkiye'nin altın dahil toplam brüt rezervleri geçen yıl Ağbal'ın TCMB Başkanlığı'na atanmasından hemen öncesine kadar yüzde 20 düşerek 85,2 milyar dolara gerilerken, net rezervler ise yüzde 50'den fazla düşüşle 19,6 milyar dolara inmişti.

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"REZERVLERİ GÜÇLENDİRMEYE YÖNELİK ARAÇLAR İLETİŞİMİ ÖNCEDEN YAPILARAK DEVREYE ALINABİLECEK"

TCMB Başkanı, "Merkez Bankası uygun koşullar oluştuğunda rezervlerini güçlendirmeye yönelik araçları iletişimi önceden ve gerektiği şekilde yaparak devreye alabilecektir" açıklamasını yaptı.

Kavcıoğlu, TCMB'nin tek politika faizi uygulamasına devam edip etmeyeceğine yönelik bir soruya, "Para politikasının operasyonel çerçevesini koruyacağız, bir hafta vadeli repo faiz oranı para politikası açısından temel politika aracımız olmaya devam edecek. Sadeleştirilmiş operasyonel para politikası çerçevesinin, aktarım mekanizmasını güçlendirdiğini, kararların ve uygulamaların daha sade ve net şekilde iletişiminin kurulmasına imkân verdiğini görüyoruz" sözleriyle yanıt verdi.