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    • Ekonomi
    • 30.03.2021 15:03
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    • 30.03.2021 15:03
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    ŞOK 31 Mart aktüel kataloğunda hangi ürünler var? ŞOK'ta bu hafta Ramazan'a özel ürünler...

    ŞOK'a yarın gelecek ürünler merak ediliyor. Yeni haftayla birlikte marketlerin aktüel kataloğ ürün listesi alışveriş yapacak olanlar ve fırsatları kaçırmak istemeyenler tarafından sorgulanıyor. ŞOK'ta bu hafta Bingo Oxyjen Konsantre Yumuşatıcı, Sinbo Elektrikli Çay Makinesi, Homend Pottoman Türk Kahvesi Makinesi ve Kumsal Granit Efektli Cam Kapaklı Karnıyarık Tencere ürünleri dikkat çekti. İşte ürünlerin detaylı listesi...

    takvim.com.tr
    ŞOK 31 Mart aktüel kataloğunda hangi ürünler var?

    ŞOK 31 Mart aktüel kataloğu ürünleri yeni haftayla birlikte çok merak edilenler arasında yerini aldı. Kataloğda bu hafta özellikle Ramazan ayına özel ürünler dikkat çekeceğe benziyor. ŞOK'ta bu hafta raflarda yer alacak ürünler arasında Mis Ramazan Şerbeti, Altın Yaprak Gül Suyu, Tunus Hurması, Lio Siyah Zeytin Kuru Sele, Anadolu Mutfağı Yerli Pilavlık Pirinç, 1+1 Colgate Diş Eti Ferahlığı Diş Fırçası ön planda olacak. İşte ŞOK 31 Mart aktüel kataloğu ürün listesi

    ŞOK 31 MART AKTÜEL KATALOĞU

    Lio
    Siyah Zeytin Kuru Sele
    500 gr

    Amigo
    Kuru Kayısı
    400 gr

        Nescafe Classic
        200 gr
        Coffee Mate
        200 gr

        Sera
        Buzdolabı Poşeti
        • Orta Boy

        Sinbo
        Elektrikli Çay Makinesi
        •1,7 lt ısıtıcı, 0,7 lt polikarbon özel plastik demlik
        •Paslanmaz çelik gizli rezistans
        •Çıkarılabilir ve yıkanabilir
        •Çay süzgeci ve filtre
        •Kablosuz kullanım
            Haberler Ekonomi ŞOK 31 Mart aktüel kataloğunda hangi ürünler var? ŞOK'ta bu hafta Ramazan'a özel ürünler...