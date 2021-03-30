ŞOK 31 Mart aktüel kataloğunda hangi ürünler var? ŞOK'ta bu hafta Ramazan'a özel ürünler...

ŞOK 31 Mart aktüel kataloğu ürünleri yeni haftayla birlikte çok merak edilenler arasında yerini aldı. Kataloğda bu hafta özellikle Ramazan ayına özel ürünler dikkat çekeceğe benziyor. ŞOK'ta bu hafta raflarda yer alacak ürünler arasında Mis Ramazan Şerbeti, Altın Yaprak Gül Suyu, Tunus Hurması, Lio Siyah Zeytin Kuru Sele, Anadolu Mutfağı Yerli Pilavlık Pirinç, 1+1 Colgate Diş Eti Ferahlığı Diş Fırçası ön planda olacak. İşte ŞOK 31 Mart aktüel kataloğu ürün listesi

ŞOK 31 MART AKTÜEL KATALOĞU