



Rapora göre; Küresel talepte ilk on sektör, hem 2025 hem de 2035 yıllarında aynı olacak. 2025'te 9'uncu sırada yer alacak Tekstil ve Hammaddeleri sektörü, 2035 yılında 12'nci sıraya gerileyecek.

"DIŞ TİCARET FAZLASI VEREN TÜRKİYE' HEDEFİ"

'Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye' hedefi için projelerini hayata geçiren TİM, rapor lansmanında tek tuşla ihracatçıyı dünya ile buluşturarak ihracat hacmini artıracak bir lojistik portalının da faaliyete geçireceği müjdesi verdi. İsmail Gülle, "Dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefine ilerliyoruz" dedi.

"SON 6 AYLIK İHRACATIMIZ 100 MİLYAR DOLARI AŞTI"

Son 6 aylık ihracatın 100 milyar doları aştığına dikkat çeken TİM Başkanı İsmail Gülle, "Son 6 aylık ihracatımız, 100 milyar doları aştı. Önümüzdeki 15 yıl içerisinde, ihracatımızın büyük ivmeyle artacağını bekliyoruz. Göreve geldiğimizden beri, yıllık ihracat hedeflerimizi her seferinde fazlasıyla aştık. Ülkemiz için daha fazla üretmeye, ihraç etmeye devam ediyoruz. TİM olarak, lojistikte küresel olarak yaşanan soruna, ulusal bir çözüm getirmek adına hazırlıklarımızı tamamladık. Hedeflerimiz makul, hayallerimiz sınırsız" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE LOJİSTİK PORTALIMIZI FAALİYETE GEÇİRECEĞİZ"

Gülle, çok yakında Türkiye Lojistik Portalı'nı faaliyete geçireceklerine dikkat çekerek, "Bu portalı ihracatçılarımızın dünyaya açılan kapısı haline getireceğiz. Portal ile, ihracat hacmimiz artarken, lojistik noktasında önemli avantajlar elde edeceğiz. Portal, lojistik firmalarıyla ihracatçılarımız arasında bir köprü vazifesi görecek. Ürünlerimiz, dünyanın dört bir köşesine artık daha hızlı, daha ucuz ve daha güvenli bir şekilde ulaşacak" dedi.