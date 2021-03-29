



Toplam 8,970 kripto para biriminin işlem gördüğü 37,034 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 59.0'unu Bitcoin, yüzde 11.2'sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 100 milyar dolar düzeyindeydi.

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, piyasa değerlendirmesinde, şöyle dedi:



"Cardano'nun kurucusu Charles Hoskinson, değiştirilemez token (NFT) pazar yerlerinin yakında Cardano blok zincirinde desteklenebileceğini ve projenin ağına geçme konusunda birçok önde gelen pazar yerine yaklaştığını öne sürdü.

"Dünyanın en büyük yatırım fonu olan Goldman Sachs, SEC'e müşterilerin dolaylı yoldan alabileceği ürün için başvuruda bulundu. 'Bağlantılı senet' olarak adlandırılan ürün, Grayscale Bitcoin Trust'ında yatırımı olan ARK Innovation ETF'inin fiyatını baz alacak. Bu ürün, Bitcoin hisselerini takip eden ETF odaklı bir ürün. Böylelikle, direkt olmasa da yatırımcılar kripto paraya yatırım yapma imkanı bulacak.

"Tipik olarak riskten kaçınmasıyla bilinen emeklilik fonları, Bitcoin almak konusunda giderek yaygınlaşıyor. Buna bir örnek de Yeni Zelanda'dan geldi. Yeni Zelanda Fon Yönetimi'nin KiwiSaver fonu ekim ayından bu yana Bitcoin satın alıyor."