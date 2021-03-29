Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 29.03.2021 14:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.03.2021 14:26
    ABONE OL

    halka arz başladı mı? kodu ve hisse fiyatları nedir? Halka arz hangi bankalardan yapılacak?

    halka arz ve hisse fiyatları arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Hisse almayı düşünen yatırımcılar, Turex Turizm halka arz ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Şirketin halka arz için 'na (SPK) başvuruda bulunduğunu bildirmişti. Peki, ? kodu ve hisse fiyatları nedir? İşte detaylar...

    Turex Turizm halka arz başladı mı? Borsa kodu ve hisse fiyatları nedir?

    Kiler Holding bünyesinde turizm, personel ve öğrenci taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren Turex Turizm halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunmuştu. Turex Turizm halka arz ne zaman? Turex Turizm halka arz başladı mı? Borsa İstanbul'da birçok şirketten duyuru yapılıyor ve halka arz taleplerinin alınması için talep toplanma işlemleri başlatılıyor. Hisse almak isteyen yatırımcılar da bu tarihleri merak ediyor. Son olarak Turex Turizm'de de halka arz başvurusu gelmişti. Peki, Turex Turizm halka arz ne zaman?

    TUREX TURİZM HALKA ARZ NE ZAMAN? TUREX TURİZM HALKA ARZ TARİHİ

    Oyak Yatırım Gayrimenkul Değerler A.Ş. liderliğindeki, ticarette güveni motto haline getirmiş Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. halka arzı, 1-2 Nisan 2021 tarihlerinde Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da gerçekleştirilecek.

    10.30-13.00 saatleri arasında "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemi ile yapılacağı duyurulan halka arz için hisse fiyatları da belli oldu.

    TUREX TURİZM BORSA KODU NEDİR?

    Turex Trurizm halka arzın tüm bankalar ve aracı kuruluşlar aracılığıyla ve TUREX koduyla gerçekleşmesi bekleniyor. Borsada TUREX kodu üzerinden arama yapabilirsiniz.

        TUREX TURİZM HALKA ARZ HİSSE FİYATLARI

        Tureks Turizm Taşımacılık, halka arz ile 100.000.000 TL değerindeki mevcut sermayesini 8.000.000 TL artırarak 108.000.000 TL'ye yükseltmeyi planlıyor.

        Halka arzda 14.500.000 adet pay satışa konu edilecek ve hisse başı fiyatı 12 TL olacak.

        SPK'nın açıklamasında ayrıca, Tureks Turizm Taşımacılık'ın mevcut ortaklarından Kiler Holding'in sahip olduğu 6.162.500 TL, Atilla Ersan'ın sahip olduğu 2.537.500 TL, Nazif Ersan'ın sahip olduğu 1.812.500 TL, Engin Ersan'ın sahip olduğu 1.812.500 TL ve Celal Kalkan'ın sahip olduğu 2.175.000 TL nominal değerli toplam 14.500.000 adet paylar da halka arza konu edileceği kaydedildi.

        TUREX TURİZM HALKA ARZ HANGİ BANKALAR?

        Tureks Turizmin halka arzı OYAK Yatırımın liderliğinde "Borsada Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile Borsa İstanbul bünyesinde Birincil Piyasa'da gerçekleştirilecek. Arz için halktan 2 iş günü boyunca talep toplanacak.

        Turex Trurizm halka arzın tüm bankalar ve aracı kuruluşlar aracılığıyla ve TUREX koduyla gerçekleşmesi bekleniyor. Borsada TUREX kodu üzerinden arama yapabilirsiniz.

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Ekonomi Turex Turizm halka arz başladı mı? Turex Turizm borsa kodu ve hisse fiyatları nedir? Halka arz hangi bankalardan yapılacak?