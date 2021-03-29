Kiler Holding bünyesinde turizm, personel ve öğrenci taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren Turex Turizm halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunmuştu. Turex Turizm halka arz ne zaman? Turex Turizm halka arz başladı mı? Borsa İstanbul'da birçok şirketten duyuru yapılıyor ve halka arz taleplerinin alınması için talep toplanma işlemleri başlatılıyor. Hisse almak isteyen yatırımcılar da bu tarihleri merak ediyor. Son olarak Turex Turizm'de de halka arz başvurusu gelmişti. Peki, Turex Turizm halka arz ne zaman?
TUREX TURİZM HALKA ARZ NE ZAMAN? TUREX TURİZM HALKA ARZ TARİHİ
Oyak Yatırım Gayrimenkul Değerler A.Ş. liderliğindeki, ticarette güveni motto haline getirmiş Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. halka arzı, 1-2 Nisan 2021 tarihlerinde Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da gerçekleştirilecek.
10.30-13.00 saatleri arasında "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemi ile yapılacağı duyurulan halka arz için hisse fiyatları da belli oldu.
TUREX TURİZM BORSA KODU NEDİR?
Turex Trurizm halka arzın tüm bankalar ve aracı kuruluşlar aracılığıyla ve TUREX koduyla gerçekleşmesi bekleniyor. Borsada TUREX kodu üzerinden arama yapabilirsiniz.