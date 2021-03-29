Kiler Holding bünyesinde turizm, personel ve öğrenci taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren Turex Turizm halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunmuştu. Turex Turizm halka arz ne zaman? Turex Turizm halka arz başladı mı? Borsa İstanbul'da birçok şirketten duyuru yapılıyor ve halka arz taleplerinin alınması için talep toplanma işlemleri başlatılıyor. Hisse almak isteyen yatırımcılar da bu tarihleri merak ediyor. Son olarak Turex Turizm'de de halka arz başvurusu gelmişti. Peki, Turex Turizm halka arz ne zaman?