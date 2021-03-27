Dünya ticaretinde en güvenli rota Türkiye! İpek Yolu şahlanacak

Panama bandıralı konteyner gemisi The Ever Green'in Süveyş Kanalı'nda kontrolden çıkarak karaya oturması ile başlayan kriz derinleşiyor. Kanalı her iki yönde tıkayan 400 metre uzunluğundaki dev gemi, günlük tahmini 9,6 milyar dolar zarara yol açıyor. Global ticareti âdeta felç eden kriz, Türkiye'nin de merkezinde bulunduğu Tarihî İpek Yolu'nun en güvenli rota olduğunu bir defa daha ortaya koydu. Çin'den Londra'ya uzanan üç büyük ticaret yolu bulunuyor. Bunlardan biri Süveyş Kanalı'nın da içinde bulunduğu Okyanus Yolu... Diğeri Rusya üzerinden geçen Kuzey Koridoru... Üçüncüsü de Çin'i, Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayan Tarihî İpek Yolu. Süveyş Krizi ile birlikte birçok analist Tarihî İpek Yolu'nun en güvenli rota olduğunu belirtiyor.
EN KÂRLI GÜZERGÂH
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Çin'den çıkan bir konteyner, Kuzey Koridoru'nu kullanarak Avrupa'ya 15-20 günde ulaşıyor. Üstelik 10 bin kilometre yol katediyor. Süveyş Kanalı'nın içinde bulunduğu ve son kaza ile gündeme gelen Okyanus Koridoru kullanılırsa bir konteyner, 20 bin kilometre yol geçerek 45-60 gün içinde Avrupa'ya gidiyor. Ancak Tarihî İpek Yolu; 7 bin kilometre ve 10-15 gün aralığı ile hem maliyet hem zaman açısından en mantıklı, kazançlı ve güvenli rota olarak öne çıkıyor.
ÇİN DEVREDE
Resmî ziyaretleri doğrultusunda iki gün önce Türkiye'ye gelen Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Vang Yi; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu ile istişarelerde bulundu. Görüşmede Süveyş Kanalı'nda yaşanan lojistik krizinin de ele alındığı belirtildi. "Süveyş'e en güvenli alternatif rotanın Tarihî İpek Yolu olduğu" konusunun gündeme geldiği toplantıda, Çin'in bu güzergâhı kullanmak istediği ve Türkiye ticaretini artırmak niyetinde olduğu öğrenildi. Ayrıca Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 50. yılı olması sebebiyle de ekonomik anlamda yeni projelerin hayata geçeceği ve 2021'in Türkiye-Çin ilişkileri açısından önemli bir yıl olduğu ifade edildi.