Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Akçansa
|20,72
|18,85
|9,92
|İhlas Gayrimenkul
|1,14
|1,04
|9,62
|Emlak Konut GMYO
|2,01
|1,85
|8,65
|Oyak Çimento
|7,58
|7,04
|7,67
|Kardemir (D)
|7,04
|6,59
|6,83
|Halk GMYO
|3,38
|3,18
|6,29
|Alarko GMYO
|27,10
|25,80
|5,04
|Çimsa
|21,86
|20,84
|4,89
|Ereğli Demir Çelik
|14,46
|13,80
|4,78
|Brisa
|28,64
|27,36
|4,68
|Enka İnşaat
|8,12
|7,78
|4,37
|Torunlar GMYO
|3,35
|3,22
|4,04
|Bursa Çimento
|3,98
|3,83
|3,92
|İskenderun Demir Çelik
|11,42
|10,99
|3,91
|Vestel
|37,96
|36,60
|3,72
|Petkim
|5,63
|5,44
|3,49
|Doğan Holding
|3,35
|3,24
|3,40
|İş GMYO
|2,02
|1,96
|3,06
|Enerjisa Enerji
|11,15
|10,86
|2,67
|Şok Marketler Ticaret
|12,09
|11,83
|2,20
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ege Endüstri
|1.541,50
|1.577,40
|-2,28
|TAV Havalimanları
|21,86
|22,24
|-1,71
|Bim Mağazalar
|70,90
|72,00
|-1,53
|Aksa
|15,51
|15,75
|-1,52
|Türk Hava Yolları
|12,48
|12,66
|-1,42
|Ford Otosan
|188,00
|190,70
|-1,42
|MLP Sağlık
|20,52
|20,80
|-1,35
|Netaş Telekomünikasyon
|28,22
|28,60
|-1,33
|Pegasus
|73,95
|74,90
|-1,27
|Bera Holding
|21,36
|21,62
|-1,20
|İndeks Bilgisayar
|28,64
|28,92
|-0,97
|Tüpraş
|92,90
|93,60
|-0,75
|Gözde Girişim
|7,28
|7,33
|-0,68
|Kartonsan
|70,20
|70,65
|-0,64
|Çemtaş
|15,34
|15,43
|-0,58
|Selçuk Ecza Deposu
|10,44
|10,50
|-0,57
|Doğuş Otomotiv
|28,60
|28,76
|-0,56
|Kerevitaş Gıda
|5,63
|5,66
|-0,53
|Migros Ticaret
|34,78
|34,94
|-0,46
|Koza Altın
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.651
|1,14
|BIST ANKARA
|2.232
|1,78
|BIST ANTALYA
|2.904
|-0,02
|BIST BALIKESİR
|2.206
|0,45
|BIST BURSA
|3.378
|0,83
|BIST DENIZLI
|2.839
|-0,31
|BIST ISTANBUL
|1.535
|0,20
|BIST IZMIR
|3.693
|1,28
|BIST KAYSERI
|10.373
|0,73
|BIST KOCAELI
|3.970
|0,15
|BIST KONYA
|3.903
|0,17
|BIST TEKIRDAĞ
|11.541
|-0,09