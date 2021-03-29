Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Akçansa 20,72 18,85 9,92 İhlas Gayrimenkul 1,14 1,04 9,62 Emlak Konut GMYO 2,01 1,85 8,65 Oyak Çimento 7,58 7,04 7,67 Kardemir (D) 7,04 6,59 6,83 Halk GMYO 3,38 3,18 6,29 Alarko GMYO 27,10 25,80 5,04 Çimsa 21,86 20,84 4,89 Ereğli Demir Çelik 14,46 13,80 4,78 Brisa 28,64 27,36 4,68 Enka İnşaat 8,12 7,78 4,37 Torunlar GMYO 3,35 3,22 4,04 Bursa Çimento 3,98 3,83 3,92 İskenderun Demir Çelik 11,42 10,99 3,91 Vestel 37,96 36,60 3,72 Petkim 5,63 5,44 3,49 Doğan Holding 3,35 3,24 3,40 İş GMYO 2,02 1,96 3,06 Enerjisa Enerji 11,15 10,86 2,67 Şok Marketler Ticaret 12,09 11,83 2,20

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Endüstri 1.541,50 1.577,40 -2,28 TAV Havalimanları 21,86 22,24 -1,71 Bim Mağazalar 70,90 72,00 -1,53 Aksa 15,51 15,75 -1,52 Türk Hava Yolları 12,48 12,66 -1,42 Ford Otosan 188,00 190,70 -1,42 MLP Sağlık 20,52 20,80 -1,35 Netaş Telekomünikasyon 28,22 28,60 -1,33 Pegasus 73,95 74,90 -1,27 Bera Holding 21,36 21,62 -1,20 İndeks Bilgisayar 28,64 28,92 -0,97 Tüpraş 92,90 93,60 -0,75 Gözde Girişim 7,28 7,33 -0,68 Kartonsan 70,20 70,65 -0,64 Çemtaş 15,34 15,43 -0,58 Selçuk Ecza Deposu 10,44 10,50 -0,57 Doğuş Otomotiv 28,60 28,76 -0,56 Kerevitaş Gıda 5,63 5,66 -0,53 Migros Ticaret 34,78 34,94 -0,46 Koza Altın

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 13.651 1,14 BIST ANKARA 2.232 1,78 BIST ANTALYA 2.904 -0,02 BIST BALIKESİR 2.206 0,45 BIST BURSA 3.378 0,83 BIST DENIZLI 2.839 -0,31 BIST ISTANBUL 1.535 0,20 BIST IZMIR 3.693 1,28 BIST KAYSERI 10.373 0,73 BIST KOCAELI 3.970 0,15 BIST KONYA 3.903 0,17 BIST TEKIRDAĞ 11.541 -0,09