Yeni yasa geliyor! Part-time çalışana tazminat

Ekonomi Reform Paketi ile çalışma hayatına ilişkin önemli adımlar hayata geçirilecek:



Esnek çalışmanın en yaygın şekillerinden olan kısmi süreli (part-time) çalışmada izin, hafta tatili ve kıdem tazminatı gibi haklar güvence altına alınacak.



Bu yıl sonuna kadar, kısmi süreli çalışanların hafta tatili, yıllık ücretli izni hak etme süresi ve kıdem tazminatına hak kazanma sürelerinin İş Kanunu'nda açıkça belirtilmesine yönelik düzenleme yapılacak.