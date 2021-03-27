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    • Ekonomi
    • 27.03.2021 17:31
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    • 27.03.2021 17:31
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    Acil paraya ihtiyacı olan hızlıca çekebilecek! İlaç niteliğindeki haber paylaşıldı: 3 ay ödemesiz 70.000 TL veriliyor!

    Pek çok banka lerindeki kampanyalarını acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlarla paylaştı. 3 ay ödemesiz kredileri şubelerinden, müşteri hizmetlerinden ya da bankanın direkt internet veya mobil uygulamadan rahatlıkla kullanabiliyor. Kredi vadesi ise en fazla banka tarafından 36 ay olarak sağlanıyor. İlk ödeme en fazla 92 gün ertelenebiliyor. İstenen belgeler arasında nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, gelir belgesi, maaş bordrosu, SGK hizmet döküm belgesi yer alıyor. İşte 3 ay geri ödemesiz kredi veren bankalar...

    takvim.com.tr
    3 ay ödemesiz olarak 50.000 TL veriliyor!

    Acil paraya ihtiyacı olan hızlıca çekebilecek! İlaç niteliğindeki haber nakit parası ihtiyacı olanlar için bankalar tarafından tek tek paylaşıldı. 3 ay ödemesiz hemen hesaplara yatırılıyor. Anında nakit para ihtiyacı olanlar ihtiyaç kredisi tekliflerini mercek altına aldı. Kredi çekmek isteyenler hangi bankanın en uygun krediyi verdiğini araştırıyor. Bu nedenle de bankaların kredi hesaplama araçları üzerinden faiz oranlarını öğrenmek istiyor. Bankalar ihtiyaç kredisinde sunduğu faiz oranlarını açıkladı. Bu nedenle de hangi bankaların kampanya yaptığı nakit ihtiyacı olanlar tarafından araştırıyor. Bankaların kimisi 50, kimisi 75, kimisi de 100 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi veriyor.

    QNB FİNANSBANK

    İhtiyaç kredisi 1,49'dan başlıyor.

    3 Ay Ödemesiz İhtiyaç Kredisi: İhtiyaçlarınızı şimdi karşılayın, ödemeye 3 ay sonra başlayın.

    YAPI KREDİ

    1,89'dan başlıyor. Yapı Kredi Bireysel Bankacılık Krediler Bireysel İhtiyaç Kredisi 3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi 3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi ile ihtiyaçlarınızı ertelemeyin, ödemelerinizi erteleyin.

    BAŞVURU VE KULLANIMLA İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

    3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi başvurunuzu Yapı Kredi Mobil veya Bireysel İnternet Şubesi üzerinden hemen gerçekleştirebilirsiniz.
    Yapı Kredi Mobil veya İnternet Şube kanallarından kullandırım yapmak için, kampanya giriş ekranında "3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi" kampanyası seçilmelidir.

        Kampanya seçildikten sonra, ilk taksit tarihi; değiştirilmedikçe kredi açılış gününden azami 120 gün sonrası olacak şekilde gelecektir.
        Kampanyanın azami vadesi ödemesiz dönem dahil 36 ay olup, en fazla 90 gün öteleme seçeneği sunulmaktadır.
        Ödemesiz dönemlere ait faiz tutarı ilk taksite yansıtılır.

        Bankamız tarafından tanımlanan ön onaylı limitiniz olması durumunda, limit tutarınıza kadar kredi kullanabilirsiniz. Ön onaylı limitler sonrası tekrar değerlendirme yapılabilir, bankamızca limitleriniz kredi kullanımından önce düşürülebilir veya tamamen iptal edilebilir.
        Kredi başvurunuz bankamız politikaları çerçevesinde değerlendirilir ve uygun olması durumunda kullandırım yapılabilir. Banka değerlendirmesi sonrasında başvurunuz olumsuz sonuçlanabilir ya da talep ettiğiniz tutarın altında bir tutarda onaylanabilir.
        Kullandırım ve başvurunun Yapı Kredi Mobil ve Bireysel İnternet Şubesi'nden yapılması durumunda "Mobilden ve İnternetten Anında Şubesiz Kredi" menüsündeki tüm koşullar 3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi için de geçerlidir.

        INGBANK

        ING'li olun ya da olmayın, Cepte Kredi ile %1,64'ten başlayan faizlerle ihtiyaç kredinize şubeye gitmeden, istediğiniz zaman, istediğiniz yerden başvurun. Üstelik 36 aya varan vade ve 3 ay erteleme seçeneği ile...

        İster bütçenizi yormayacak faiz oranlarından yararlanın isterseniz Turuncu Ekstra nakit iade avantajıyla rahat rahat ödemenin keyfini çıkarın.

            AKBANK

            Kampanya Koşulları

            Faiz oranları Kredi Koşulları ve Yıllık Maliyet oranları tablosunda belirtilmiştir.

            3 ay Ertelemeli kredilerimizi Şubelerimizden, Akbank Telefon Şubesi'nden ve Akbank Direkt İnternet veya Mobil'den kullanabilirsiniz.
            Erteleme dahil kredi vadesi en fazla 36 ay olabilir. İlk ödeme en fazla 92 gün ertelenebilir. 3 ay ertelemeli kredinin vadesi en fazla 33 ay olabilir. Ödemesiz dönem sonunda ilk ödeme olarak erteleme faizi tahsil edilir. Bir sonraki aydan itibaren taksit ödemeleri başlar.
            Kredimakbankta.com sayfasından T.C. vatandaşlık numarası ve güncel cep telefonu bilgisi girilerek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunanların başvuru sonuçları sms ile iletilecektir. Akbank müşterisi olmayanların kredi kullanım işlemi şubede tamamlanır.

            Şubeden Kredi kullandırımında istenilen belgeler:
            Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi aslı ve fotokopisi
            Gerekli görülmesi durumunda adres teyidi amaçlı belge talep edilebilecektir.
            Gelir Belgesi - Maaş bordrosu (Maaş müşterimizin getirmesine gerek yoktur)
            Özel sektör çalışanlarından SGK Hizmet Döküm Belgesi ***(Maaş müşterimizin getirmesine gerek yoktur)
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            Haberler Ekonomi Acil paraya ihtiyacı olan hızlıca çekebilecek! İlaç niteliğindeki haber paylaşıldı: 3 ay ödemesiz 70.000 TL veriliyor!