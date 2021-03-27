Bankalarda yeni dönem

Kamu bankalarının genel kurulları yapıldı. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ile Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan yerini korurken; Ziraat Bankası'nda genel müdür değişikliği yaşandı. Ziraat Bankası Genel Müdürlük görevine Alpaslan Çakar atandı.
VakıfBank'ın Olağan Genel Kurul toplantısında, yönetim kurulu üyesi Hamza Yerlikaya'nın yerine Mustafa Saydam yönetim kurulu listesinde yer aldı. Abdulkadir Aksu ise bağımsız üye seçildi. Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne ise Korkmaz Enes Ergun seçildi.
VakıfBank'ın Olağan Genel Kurul toplantısında, yönetim kurulu üyesi Hamza Yerlikaya'nın yerine Mustafa Saydam yönetim kurulu listesinde yer aldı. Abdulkadir Aksu ise bağımsız üye seçildi. Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne ise Korkmaz Enes Ergun seçildi.