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    Bankalarda yeni dönem

    Kamu bankalarının genel kurulları yapıldı. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ile Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan yerini korurken; 'nda genel müdür değişikliği yaşandı. Ziraat Bankası Genel Müdürlük görevine Alpaslan Çakar atandı.

    Bankalarda yeni dönem
    Kamu bankalarının genel kurulları yapıldı. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ile Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan yerini korurken; Ziraat Bankası'nda genel müdür değişikliği yaşandı. Ziraat Bankası Genel Müdürlük görevine Alpaslan Çakar atandı.



    VakıfBank'ın Olağan Genel Kurul toplantısında, yönetim kurulu üyesi 'nın yerine yönetim kurulu listesinde yer aldı. Abdulkadir Aksu ise bağımsız üye seçildi. Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne ise Korkmaz Enes Ergun seçildi.

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