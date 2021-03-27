1992'DEN bu yana Türkiye'de faaliyet gösteren ve 1997'den beri Gebze'de üretim yapan Honda Türkiye, 2019 yılında yaptığı açıklama ile anılan tesisteki üretimini 2021 yılı itibariyle durduracağını duyurmuştu. Bu açıklamadan sonra, uzun bir süredir fabrikanın yeni sahibinin kim olacağı merak ediliyordu. Honda Türkiye AŞ tarafından cuma günü yapılan açıklama ile birlikte fabrikanın yeni sahibi belli oldu. Honda Türkiye Fabrikası için Habaş Topluluğu'na devredilmek üzere anlaşıldığını duyurdu.