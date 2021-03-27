1992'DEN bu yana Türkiye'de faaliyet gösteren ve 1997'den beri Gebze'de üretim yapan Honda Türkiye, 2019 yılında yaptığı açıklama ile anılan tesisteki üretimini 2021 yılı itibariyle durduracağını duyurmuştu. Bu açıklamadan sonra, uzun bir süredir fabrikanın yeni sahibinin kim olacağı merak ediliyordu. Honda Türkiye AŞ tarafından cuma günü yapılan açıklama ile birlikte fabrikanın yeni sahibi belli oldu. Honda Türkiye Fabrikası için Habaş Topluluğu'na devredilmek üzere anlaşıldığını duyurdu.
TARİH EYLÜL 2021
Japon üreticiden yapılan açıklamada, "Honda Türkiye AŞ, Gebze'deki üretim tesislerini HABAŞ Topluluğuna devretmek üzere anlaşmaya varmıştır. Taraflar arasında varılan anlaşma neticesinde söz konusu taşınmazın teslim tarihi Eylül 2021'den sonra gerçekleştirilecektir.
1992 yılından beri Türkiye'de faaliyet gösteren Honda, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müşterilerine pazarlama, satış ve satış sonrası operasyonları ile en kaliteli hizmeti sunmaya devam edecektir. Faaliyetlerine İstanbul'daki Genel Müdürlüğünde devam edecek olan Honda Türkiye AŞ, etkin bayi ağı ile ülkemiz için değer yaratmayı sürdürecektir" denildi.