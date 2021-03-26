Merkez Bankası tarafından atılan parasal sıkılışma adımları en çok bankada parası olanlara yaradı. Bankada parası olanlar için bankaların vadeli faizleri yükseldi. 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları vatandaşların en fazla arattığı konular arasına girmiş bulunmakta. Bankada toplu parası olanlar en fazla faiz veren bankatı öğrenmek istiyor.Haberimizde bu gidişatla alakalı tüm ayrıntıları veriyoruz. Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz.

32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT HESABI FAİZ ORANLARI İÇİN HANGİ BANKA DAHA FAZLA FAİZ VERİYOR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından atılan parasal sıkılaşma politikası sonrasında bankalar faiz oranlarını zorunlu olarak arttırma kararı almışlardı. Merkez Bankası tarafından ucuz likidite muslukları bir anda kapatılan bankalar zorunlu olarak müşterilerinin vadeli mevduat hesaplarına yönelmiş ve vadeli hesap faiz oranlarını kademeli olarak arttırmaya başlamıştı.

30.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır?