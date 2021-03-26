Günün en önemli gündem maddelerinden bir tanesi kamuda genel kurul günü. Piyasaların yakından takip ettiği gelişmeleri Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında aktardı.
Faruk Erdem'in konuya ilişkin açıklamaları şöyle:
Bugün önemli bir gün. Kamu bankalarında genel kurullar yapılacak. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ta. Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın zaten ayrılacağını dün akşam öğrendik.
Bugün de kendisi de ayrılacağını açıkladı zaten. Orada bir bayrak değişimi olacak. Vakıfbank ve Halkbank'ta da genel kurullarda yeni yönetimler gelecek, onları göreceğiz.
Bu arada sadece 3 kamu bankası değil, Türk Hava Yolları'nda da bir genel kurul yapılacak. Orada da bir görev değişimi olabilir. Genel kurulun kararıdır.