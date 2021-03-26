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    • Ekonomi
    • 26.03.2021 10:10
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    • 26.03.2021 10:19
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    Son dakika: , ve 'ta görev değişimi!

    Ekonomi piyasalarının gözü kamu bankalarında yaşanacak görev değişiminde olacak. , ve ’ta Genel Kurul düzenlenecek, yeni yönetimler görevi devralacak. Öte yandan Türkiye Bankalar Birliği (TBB), 'ın Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevini devretmesi dolayısıyla, TBB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin de tamamlandığını bildirdi.

    Kamu bankalarında görev değişimi!
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    Günün en önemli gündem maddelerinden bir tanesi kamuda genel kurul günü. Piyasaların yakından takip ettiği gelişmeleri Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında aktardı.



    Faruk Erdem'in konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

    Bugün önemli bir gün. Kamu bankalarında genel kurullar yapılacak. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ta. Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın zaten ayrılacağını dün akşam öğrendik.

    Bugün de kendisi de ayrılacağını açıkladı zaten. Orada bir bayrak değişimi olacak. Vakıfbank ve Halkbank'ta da genel kurullarda yeni yönetimler gelecek, onları göreceğiz.



    Bu arada sadece 3 kamu bankası değil, Türk Hava Yolları'nda da bir genel kurul yapılacak. Orada da bir görev değişimi olabilir. Genel kurulun kararıdır.

        Tabi bu arada Borsa İstanbul'da da bir genel kurul var bugün saat 15.00 gibi. Hakan Atilla ayrılmıştı, onun yerine bir seçim yapılacak.



        Kamu bankaları özellikle pandemi döneminde önemli bir işlev görmüştü. Taşın altına ellerini değil, gövdelerini koydular. Özel bankaları da arkalarından sürüklediler.

        Türkiye Bankalar Birliği: "Hüseyin Aydın, yönetim kurulu başkanlığı görevini tamamlamıştır"

        Birlikten yapılan açıklamada, Hüseyin Aydın'ın, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevini 26 Mart'ta devrettiği, bu kapsamda TBB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin de tamamlandığı aktarıldı.

        TBB Statüsü'ne göre yönetim kurulu başkanının, yönetim kurulu üyesi genel müdürler arasından ismen seçildiği vurgulanan açıklamada, "Birlik Başkanlığını 20 Nisan 2011'den itibaren sürdüren Hüseyin Aydın'a Türkiye ekonomisine, bankacılık sektörüne ve Birlik çalışmalarına sağladığı değerli katkılar; zor dönemlerde Birliği temsil ederken gösterdiği kapsayıcı, yapıcı, özverili, iletişime açık, çözüm odaklı yaklaşımı nedeniyle teşekkür eder, esenlikler dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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        Haberler Ekonomi Son dakika: Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ta görev değişimi!