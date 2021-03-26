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    • 26.03.2021 16:37
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    Son dakika: 'un yeni Genel Müdürü oldu! Korkmaz Enes Ergun kimdir?

    Son dakika haberine göre ’un bugün yapılan genel kurulunda yeni Genel Müdür olarak belirlendi. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünde 1997 yılında tamamlayan Ergun, aynı yıl İstanbul’da çalışma hayatına başladı. Yüksek lisansını ve doktorasını Marmara Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında tamamladı. 24 yıllık tecrübesine sahip olan Ergun, çok sayıda şirketin halka arzının değerlendirilmesi ile işlem gören şirketlerin incelenmesini ve piyasa faaliyetlerini yönetti. Ergun, halen Kotasyondan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

    Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdürü belli oldu

    'un bugün yapılan genel kurulunda 'nın istifası ile boşalan genel müdürlük koltuğuna İstanbul Genel Müdür Yardımcısı getirildi.

    Ergun 24 yıllık borsa kariyerinde birçok şirketin halka arzının değerlendirilmesi ile işlem gören şirketlerin incelenmesini ve piyasa faaliyetlerini yönetmesiyle öne çıkıyor.

    KORKMAZ ENES ERGUN KİMDİR?
    Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünde 1997 yılında tamamlayan Ergun, aynı yıl Borsa İstanbul'da çalışma hayatına başladı. Yüksek lisansını ve doktorasını Marmara Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında tamamladı. 24 yıllık tecrübesine sahip olan Ergun, çok sayıda şirketin halka arzının değerlendirilmesi ile işlem gören şirketlerin incelenmesini ve piyasa faaliyetlerini yönetti. Ergun, halen Kotasyondan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun oldu! Korkmaz Enes Ergun kimdir?