Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakanlık ve ilgili kuruluşlarında yapılacak tüm ihalelerde, istihdam edilecek teknik personelin yüzde 20'sinin yeni mezun veya mezuniyetinin üzerinden en fazla 3 yıl geçmiş gençlerden oluşacağını bildirdi.
Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gençlere seslenerek, yeni mezunların heyecanla, sabırsızlıkla beklediği bir haberi, müjdeyi paylaşmak istediğini belirtti.
"DETAYLARI ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA PAYLAŞACAĞIM"
Geçen hafta "Gençlerimiz hazır olsun. Genç istihdamına yönelik çalışmamızın detaylarını önümüzdeki hafta sizlerle paylaşacağım. İrtibatı koparmayalım." mesajını içeren bir paylaşım yaptığını anımsatan Kurum, "İrtibatı koparmadık. Eksik olmayın. Binlerce yorum yaptınız. Çok güzel mesajlar attınız. Ben her bir arkadaşıma mesajları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
"BİZLER DE SİZİN YOLUNUZU AÇIYORUZ"
Çok hızlı şekilde çalışmayı tamamlayarak genelgeyi an itibarıyla tüm kurumlara ve belediyelere gönderdiklerini anlatan Kurum, şunları kaydetti: "Sevgili gençler, 81 ilimize yaptığımız tüm ziyaretlerde hep sizlerle beraber olduk. Vakit buldukça sizlerle şehirlerimizde buluştuk, kampüslerde buluştuk.