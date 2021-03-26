26 Mart BES fonu istatistikleri açıklandı! En fazla kaybettiren ve kazandıran BES fonları hangileri oldu?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,072713
|0,60
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,100019
|0,59
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,093845
|0,59
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,049050
|0,59
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,138107
|0,57
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010171
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,015078
|0,61
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF
|0,034794
|0,26
|Allianz Yaşam ve Em. Unil. Den. Değ. Gr. EYF
|0,021894
|0,22
|HEM Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF
|0,019746
|0,16
|Allianz Yaşam ve Em. Koç H.E.Vak.1.Değ.Gr. EYF
|0,018371
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,018405
|0,47
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,027528
|0,11
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013619
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,024169
|0,07
|AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,069373
|0,06
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,073560
|0,06
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,026522
|0,06
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,074544
|0,06
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,096063
|-0,24
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,092412
|-0,23
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF
|0,074556
|-0,08
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,065534
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,022092
|-0,66
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,018759
|-0,29
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,009793
|-0,10
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010071
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,069057
|-2,08
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,055759
|-1,90
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,167063
|-1,84
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,033414
|-1,81
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,054240
|-1,60
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,027323
|-1,60
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,134887
|-1,32
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,104009
|-1,30
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,186695
|-1,27
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,033685
|-1,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,027309
|-0,95
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,039260
|-0,94
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,047062
|-0,87
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,066743
|-0,72
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,029018
|-0,64
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,015391
|-0,75
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,046235
|-0,55
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,045206
|-0,55
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,047699
|-0,54
|Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,014555
|-0,54