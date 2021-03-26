26 Mart BES fonu istatistikleri açıklandı! En fazla kaybettiren ve kazandıran BES fonları hangileri oldu?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,072713 0,60 VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,100019 0,59 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,093845 0,59 HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,049050 0,59 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,138107 0,57 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010171 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,015078 0,61 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF 0,034794 0,26 Allianz Yaşam ve Em. Unil. Den. Değ. Gr. EYF 0,021894 0,22 HEM Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF 0,019746 0,16 Allianz Yaşam ve Em. Koç H.E.Vak.1.Değ.Gr. EYF 0,018371 0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,018405 0,47 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,027528 0,11 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013619 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,024169 0,07 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,069373 0,06 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,073560 0,06 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,026522 0,06 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,074544 0,06

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,096063 -0,24 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,092412 -0,23 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,074556 -0,08 Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,065534 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,022092 -0,66 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,018759 -0,29 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,009793 -0,10 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010071 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,069057 -2,08 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,055759 -1,90 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,167063 -1,84 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,033414 -1,81 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,054240 -1,60 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,027323 -1,60 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,134887 -1,32 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,104009 -1,30 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,186695 -1,27 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,033685 -1,18 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027309 -0,95 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,039260 -0,94 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,047062 -0,87 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,066743 -0,72 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,029018 -0,64 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,015391 -0,75 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,046235 -0,55 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,045206 -0,55 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,047699 -0,54 Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,014555 -0,54