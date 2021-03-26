Yiğit Bulut'un açıklamaları şöyle:



7.5 milyar dolarlık satış devam etti. Yurtdışından talep gelmesine rağmen vatandaş döviz satmaya devam etti. Ekranlardan bakıyorum. Piyasalardaki durumu görüyorum. İç satış oldu. İçerideki yerleşiklerin satış yaptığını görebiliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Elinizdeki sistem dışı varlıkları sisteme sokun" dedi. Dolar satın demedi. Varlık Barışı'ndan yararlanın dedi.

Varlık Barışı yurt içindeki varlıkların da finansal sisteme katılmasını kapsıyor. Varlık Barışı ilk çıktığında yüzde 2 vergi vardı o da kaldırıldı. Şu anda yüzde 0 vergiyle Varlık Barışı'ndan faydalanmak mümkün.