Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Yiğit Bulut, Türkiye'de dolarizasyonun Pazartesi günü aşıldığını ve kabuğunu kırdığını bundan sonra da dedolarizasyonun gerçekleşeceğini söyledi. Vatandaşların dolar satmaya başladığını CNN'de açıklayan Yiğit Bulut, dev fonların Türk varlıklarına yatırım yapmaya başlayabileceğini ve büyük teknoloji şirketlerinin Türkiye'de fabrikalar kurmaya devam ettiğini kaydetti.
Yiğit Bulut'un açıklamaları şöyle:
7.5 milyar dolarlık satış devam etti. Yurtdışından talep gelmesine rağmen vatandaş döviz satmaya devam etti. Ekranlardan bakıyorum. Piyasalardaki durumu görüyorum. İç satış oldu. İçerideki yerleşiklerin satış yaptığını görebiliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Elinizdeki sistem dışı varlıkları sisteme sokun" dedi. Dolar satın demedi. Varlık Barışı'ndan yararlanın dedi.
Varlık Barışı yurt içindeki varlıkların da finansal sisteme katılmasını kapsıyor. Varlık Barışı ilk çıktığında yüzde 2 vergi vardı o da kaldırıldı. Şu anda yüzde 0 vergiyle Varlık Barışı'ndan faydalanmak mümkün.
SPEKÜLE ETMEK İSTEYEN SERMAYE VAR
Uluslararası olarak speküle etmek isteyen sermaye var. Spekülasyon içinde manipülasyon yapmak isteyen sermaye var. Bunu sermayeden saymıyorum. Bunun dışında Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen ve araştırmalar yapan özellikle Çinli, Japon ve Uzak Doğulu firmalar var. Çok büyük bir Çin firması Türkiye'ye fabrika kuruyor ve üretime başlayacak. Cep telefonuyla ilgili. Bunun gibi birçok kurulmak istenen fabrika var. Türkiye'de çok ciddi bir potansiyel var. İş gücü, mühendis, Türk insanı genç. Türkiye'den ürettiğiniz malı Avrupa'ya ulaştırmak diğer ülkelere göre çok kolay.