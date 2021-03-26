KREDİ BORCU ÖDENMEZSE EVE İCRA GELİR Mİ?

Kredi borcu ödemesi en fazla 3 gün geciktiği müddetçe herhangi bir şey olmaz. Ancak kredi borcu 3 ay art arda ödenmemiş ise yasal takip işlemleri devreye sokulur. Bankalar anlaştıkları avukatlara dosyaları verir ve bu avukatlar ilk olarak kredi sahibini ararlar. Kredi sahibi ile ödeme yapabilmesine karşı bir konuşma gerçekleştirirler. Ancak bu konuşmalara rağmen kişi hâlâ ödeme yapmazsa artık haciz işlemi gerçekleşecektir. Eğer kredi sahibi kişi düzenli bir işe sahip değilse ya da SGK'lı bir işte çalışmıyorsa eve haciz işlemi başlatılır. SGK'lı bir işte çalışan kişilerin ise ilk olarak maaş hesabına yaptırım gerçekleştirilir.

KREDİ BORCU ÖDENMEZSE KEFİLE NE OLUR?

Kredi için kefil olmak aslında kredi çekmek demektir. Çekilen tutar kefilin olmasa da kredi sahibi borcunu ödeyemediğinde tüm sorumluluk kefile düşer. Kredi borcunu ödemeyen bir kişiye banka çeşitli şekillerle ulaşmaya çalışır ve konuşur. Tüm bu konuşmalar, uyarılara rağmen kişi borcunu ödememeye devam ederse yasal olarak banka kefile yönlenir. Kefil artık kredi sahibi ile aynı konumdadır. Ödemeyi yapması gereken kişi odur. Ödeme yapmadığı takdirde maaşının bir kısmına, evine, iş yerine, taşınır- taşınamaz eşyalarına el konulur.