Kredi kartı borcu ödenmezse ne olur? Kredi kartı borcu ödememenin cezası nedir, hapis ve icra var mı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Kredi kartı borcunun asgarisini ödemek, sürekli ertelemek, ödemeleri geciktirmek gibi hususlar bankalar için çok önemlidir ve yakından takip edilir. Peki bu tutumda ısrar eden vatandaşları ne gibi yaptırımlar bekliyor, nasıl bir ceza sistemi var? işte ayrıntılar…
KREDİ BORCU ÖDENMEZSE NE OLUR?
Kredi borcu iki ay art arda ödenmediği takdirde banka tüketiciye 30 gün süre tanıyor. Bu süre aslında 90 güne yaklaşık olsa da birbirini izleyen iki taksitin ödenmesine dikkat etmek gerekiyor Aksi durumda bundan sonra tüm inisiyatif bankanın eline geçiyor.
Kredi borcu ödenmediğinde yasal takip durumu dahil, kullanılan kredi faizinin en fazla %30 fazlası gecikme faizi uygulanıyor.
Kredi ödemesi yapılmadığında kişinin banka hesaplarına el konulabilir.
Maaşın %25 lik bir bölümüne de haciz gelebilir.
Kredi borcu ödenmediğinde kişinin tüm taşınmaz eşyaları ve araçlarına haciz işlemi gerçekleşebilir. Bu eşyalar kişiye ait olmalıdır. Kişiye ait olmayan hiçbir eşya haczedilemez.
Kişiye ödeme yapması için verilen 30 gün içerisinde kefil de bilgilendirilerek uyarılır.
KREDİ BORCU ÖDENMEZSE EVE İCRA GELİR Mİ?
Kredi borcu ödemesi en fazla 3 gün geciktiği müddetçe herhangi bir şey olmaz. Ancak kredi borcu 3 ay art arda ödenmemiş ise yasal takip işlemleri devreye sokulur. Bankalar anlaştıkları avukatlara dosyaları verir ve bu avukatlar ilk olarak kredi sahibini ararlar. Kredi sahibi ile ödeme yapabilmesine karşı bir konuşma gerçekleştirirler. Ancak bu konuşmalara rağmen kişi hâlâ ödeme yapmazsa artık haciz işlemi gerçekleşecektir. Eğer kredi sahibi kişi düzenli bir işe sahip değilse ya da SGK'lı bir işte çalışmıyorsa eve haciz işlemi başlatılır. SGK'lı bir işte çalışan kişilerin ise ilk olarak maaş hesabına yaptırım gerçekleştirilir.
KREDİ BORCU ÖDENMEZSE KEFİLE NE OLUR?
Kredi için kefil olmak aslında kredi çekmek demektir. Çekilen tutar kefilin olmasa da kredi sahibi borcunu ödeyemediğinde tüm sorumluluk kefile düşer. Kredi borcunu ödemeyen bir kişiye banka çeşitli şekillerle ulaşmaya çalışır ve konuşur. Tüm bu konuşmalar, uyarılara rağmen kişi borcunu ödememeye devam ederse yasal olarak banka kefile yönlenir. Kefil artık kredi sahibi ile aynı konumdadır. Ödemeyi yapması gereken kişi odur. Ödeme yapmadığı takdirde maaşının bir kısmına, evine, iş yerine, taşınır- taşınamaz eşyalarına el konulur.