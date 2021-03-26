Fiyatlar yüzde 20 düşmüştü! İkinci el araç almak isteyenler dikkat! Pişman olmamak için...

Ocak ve Şubat aylarında 787 bin 366 bin adet ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satıldığını kaydeden Emre Ayyıldız, "Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Ocak ayında 380 bin 109, Şubat ayında ise 407 bin 257adet ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satıldığını görüyoruz.

Geçtiğimiz yılın ilk iki aylık dönemiyle kıyasladığımızda yüzde 50'ye yakın bir daralma olduğunu söyleyebiliriz. Covid-19 salgını ve en önemlisi kredi faizlerinin yüksek seyri bu daralmanın sebeplerinin başında geliyor" dedi.