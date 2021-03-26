Fiyatlar yüzde 20 düşmüştü! İkinci el araç almak isteyenler dikkat! Pişman olmamak için...

İkinci el araç almak isteyen vatandaşlar fiyat düşüşleri ve artışlarını yakından takip ediyor. Pandeminin de etkisiyle son yılların en hareketli dönemlerini geçiren ikinci el otomobil pazarında fiyatlar tekrar yükseliş eğrisine girmişti. 2021 yılının ilk günlerinden itibaren yüzde 20 oranında düşüş gösteren ikinci el araç fiyatlarının yükseliş eğrisine girmesinden sonra uzmanlara göre araç almanın tam sırası.
İKİNCİ EL PİYASASINA DİKKAT!
İkinci el araç sektörü markası ikinciyeni.com, ikinci el araç pazarında fiyatların yeniden artmaya başladığını açıkladı.
Kasım 2020'den bu yana fiyatlardaki düşüşün Mart ayında durduğunu ve bazı modellerde fiyat artışlarının yaşandığını kaydeden Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, "Mart ayından itibaren fiyatların düşme trendinin durmasını bekliyorduk beklediğimiz gibi oldu, fiyatlardaki artış trendi devam edebilir" şeklinde konuştu.
Ocak ve Şubat aylarında 787 bin 366 bin adet ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satıldığını kaydeden Emre Ayyıldız, "Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Ocak ayında 380 bin 109, Şubat ayında ise 407 bin 257adet ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satıldığını görüyoruz.
Geçtiğimiz yılın ilk iki aylık dönemiyle kıyasladığımızda yüzde 50'ye yakın bir daralma olduğunu söyleyebiliriz. Covid-19 salgını ve en önemlisi kredi faizlerinin yüksek seyri bu daralmanın sebeplerinin başında geliyor" dedi.