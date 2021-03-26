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    • Ekonomi
    • 26.03.2021 12:43
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    • 26.03.2021 12:43
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    Fiyatlar yüzde 20 düşmüştü! almak isteyenler dikkat! Pişman olmamak için...

    piyasasında fiyatlar yüzde 20 oranında düşmüştü. Uzmanlar havaların ısınması ve taleplerin artmasıyla birlikte fiyat artışı olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Bahar aylarının gelmesi, Covid-19 salgını kapsamındaki kısıtlamalarda uygulanan esneklik ve yoğun aşılama programıyla otomotive olan artırdı. Peki, ne kadar olacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Fiyatlar yüzde 20 düşmüştü! İkinci el araç almak isteyenler dikkat! Pişman olmamak için...

    İkinci el araç almak isteyen vatandaşlar fiyat düşüşleri ve artışlarını yakından takip ediyor. Pandeminin de etkisiyle son yılların en hareketli dönemlerini geçiren ikinci el otomobil pazarında fiyatlar tekrar yükseliş eğrisine girmişti. 2021 yılının ilk günlerinden itibaren yüzde 20 oranında düşüş gösteren ikinci el araç fiyatlarının yükseliş eğrisine girmesinden sonra uzmanlara göre araç almanın tam sırası.

    İKİNCİ EL PİYASASINA DİKKAT!

    İkinci el araç sektörü markası ikinciyeni.com, ikinci el araç pazarında fiyatların yeniden artmaya başladığını açıkladı.

    Kasım 2020'den bu yana fiyatlardaki düşüşün Mart ayında durduğunu ve bazı modellerde fiyat artışlarının yaşandığını kaydeden Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, "Mart ayından itibaren fiyatların düşme trendinin durmasını bekliyorduk beklediğimiz gibi oldu, fiyatlardaki artış trendi devam edebilir" şeklinde konuştu.

    Ocak ve Şubat aylarında 787 bin 366 bin adet ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satıldığını kaydeden Emre Ayyıldız, "Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Ocak ayında 380 bin 109, Şubat ayında ise 407 bin 257adet ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satıldığını görüyoruz.

    Geçtiğimiz yılın ilk iki aylık dönemiyle kıyasladığımızda yüzde 50'ye yakın bir daralma olduğunu söyleyebiliriz. Covid-19 salgını ve en önemlisi kredi faizlerinin yüksek seyri bu daralmanın sebeplerinin başında geliyor" dedi.

        Ayyıldız, havaların ısınmaya başlaması ile birlikte talebin yeniden artabileceğine işaret ederek, "Bahar aylarının gelmesi, Covid-19 salgını kapsamındaki kısıtlamalarda uygulanan esneklik ve yoğun aşılama programıyla otomotive olan talebin yeniden oluşmaya başladığını söyleyebiliriz. Tüketicilerin finansmana erişiminin kolaylaşmasıyla birlikte satışlarda artış ivmesi yakalanacağını düşünüyoruz" görüşünü bildirdi.

        İKİNCİ EL ALACAKLARA KÖTÜ HABER!

        İkinci el otomobil piyasası hareketlendi. Artan talebin nisan ayı itibarıyla fiyatları yukarı çekmesi bekleniyor. Otomol Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Sakarya, ikinci el otomobil satışlarında mart başında pandemi yasaklarının kontrollü gevşetilmesiyle birlikte ciddi bir hareketlenme başladığına dikkat çekerek, "Ocak ve şubat aylarında en dip noktasını gören talep ve satışlar mart itibarıyla önemli ölçüde artış gösterdi.

        Ancak bu talep ikinci el otomobil fiyatlarına henüz yansımadı. Bayilerin ellerinde çok fazla stok olması ve sıfır araçlarda yapılan kuvvetli kampanyalar ikinci el fiyatlarını baskılıyor. Fiyatlar hâlâ geçen yılın altında. Kurun seviyesini de düşünürsek nisan ayından itibaren fiyatların tekrar yükseleceğini düşünüyorum" diye konuştu.

        Dünya'nın haberine göre, Cardata Üst Yöneticisi (CEO) Hüsamettin Yalçın ise çip tedarikinde yaşanan sıkıntının önümüzdeki 2-3 ayda devam etmesi halinde üretim ve ithalat tekrar sekteye uğrayacağını, bu durumun ikinci el araca talebi artıracağını söyledi. Yalçın, "Bu durumda ikinci el fiyatları tekrar artışa geçer" dedi.

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        Haberler Ekonomi Fiyatlar yüzde 20 düşmüştü! İkinci el araç almak isteyenler dikkat! Pişman olmamak için...