Piyasalar, dün olağanüstü günlerinden birini yaşadı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi Yiğit Bulut, dün yaşanan gelişmelerle ilgili A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
Yiğit Bulut'un açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar:
"SERBEST PİYASA KOŞULLARINDAN ASLA TAVİZ VERİLMEYECEK"
"Serbest piyasa koşullarından sayın Cumhurbaşkanımız belediye başkanlığından itibaren ortaya koyduğu tavırla asla taviz verilmeyeceğini her zaman söyledi. Serbest piyasa koşullarından asla taviz verilmeyecek.