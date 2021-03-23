"SADECE İŞİ ORTALIĞI KARIŞTIRMAK OLAN PROFESÖR ÜNVANI OLAN BİR ARKADAŞ VAR"

Bakın sayın Merkez Bankası Başkanı yaptığı açıklamada şunun altını net olarak çizdi. Herhangi bir olağanüstü toplantıyla herhangi bir kısa vadeli bir faiz değişikliği olmayacak dedi. Bu çok önemli. Çünkü bunu speküle ediyorlar. Yine sadece işi ortalığı karıştırmak olan profesör ünvanı olan bir arkadaş var, youtube videolarında bu şekilde spelülasyon yapıyor. O diyor ki; "Toplantı yapılacak. Faiz 10 puan indirilecek. O zaman ne olacağını göreceğiz." Şimdi bakın bunların hepsi uydurulmuş, bilgi sahibi olmadan ülkeye zarar vermek için ortaya atılmış cümlelerdir.