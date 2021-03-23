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    • Ekonomi
    • 23.03.2021 11:24
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    • 23.03.2021 11:46
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    SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı : 'yla görüştüm! Olağanüstü bir adım olmayacak

    Son dakiki: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi , dün piyasalarda yaşanan gelişmelerle ilgili A Haber'de açıklamalarda bulundu. Bulut "Sayın 'mızdan da aldığım bilgi; Bir kere daha doğrulattım. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı sıfatı ile söylüyorum. Bütün piyasa bunu bilsin. Herhangi bir olağanüstü adım-hareket olmadı, olmayacak. Bu bağlamda yapılan bütün spekülasyonlar tamamen yalan üzerine kurulmuştur. Kesinlikle; 'nın olağanüstü bir toplantı ile herhangi bir müdahalesi, olağan dışı bir kararı söz konusu değildir." dedi.

    Piyasalar, dün olağanüstü günlerinden birini yaşadı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi Yiğit Bulut, dün yaşanan gelişmelerle ilgili A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

    Yiğit Bulut'un açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar:

    "SERBEST PİYASA KOŞULLARINDAN ASLA TAVİZ VERİLMEYECEK"
    "Serbest piyasa koşullarından sayın Cumhurbaşkanımız belediye başkanlığından itibaren ortaya koyduğu tavırla asla taviz verilmeyeceğini her zaman söyledi. Serbest piyasa koşullarından asla taviz verilmeyecek.

        "BİRAZ ÖNCE MERKEZ BANKASI BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜM"
        Her şeyden önce şunu söyleyerek başlamak istiyorum; Biraz önce sayın Merkez Bankası Başkanı ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Yapmış olduğu açıklamanın üzerinden bir kez daha geçip, bazı soruları ben de kendisine sordum. Yayında daha net açıklayabilmek için. Çünkü inanılmaz bir şekilde spekülasyon yapılıyor. Sabah bakıyorum haberlere eski parti kurmuş bakanlar, siyasetçiler, bazı siyasetçiler... Kara pazartesi, Kara Salı...

        "NE OLDU O GECE 8.48'E KADAR YURT DIŞINDAN DOLARI ZORLADILAR"
        Yani bu ülke bizim bu ülkede bir kara pazartesi olursa hiç kimsenin işine yaramaz. İş yerleri, çalışanlar hepimiz aynı gemideyiz. Bizim gidecek hiçbir yerimiz yok. Bu topraklarda yaşayacağız hep birlikte. Bu tip spekülasyonları yapan arkadaşlar ister siyasetçi, ister gazeteci olsun lütfen vicdanen bir oturup düşünsünler. Ne oldu o gece 8.48'e kadar yurt dışından doları zorladılar. Ben şimdi önümde 7.75'i görüyorum ekranda. Yani 7.50'lerde dengelenmişti. Tekrar oraya doğru bir çekilme söz konusu.

        "SADECE İŞİ ORTALIĞI KARIŞTIRMAK OLAN PROFESÖR ÜNVANI OLAN BİR ARKADAŞ VAR"
        Bakın sayın Merkez Bankası Başkanı yaptığı açıklamada şunun altını net olarak çizdi. Herhangi bir olağanüstü toplantıyla herhangi bir kısa vadeli bir faiz değişikliği olmayacak dedi. Bu çok önemli. Çünkü bunu speküle ediyorlar. Yine sadece işi ortalığı karıştırmak olan profesör ünvanı olan bir arkadaş var, youtube videolarında bu şekilde spelülasyon yapıyor. O diyor ki; "Toplantı yapılacak. Faiz 10 puan indirilecek. O zaman ne olacağını göreceğiz." Şimdi bakın bunların hepsi uydurulmuş, bilgi sahibi olmadan ülkeye zarar vermek için ortaya atılmış cümlelerdir.

            "TELEVİZYONDA MERKEZ BANKASI BAŞKANI'NA İFTİRA ATANLARIN BİRÇOĞU ONUN ÖĞRENCİSİ"
            Çok net olarak Merkez Bankası başkanımızın yapmış olduğu açıklama ortadadır. Ertesi gün bankalarla yaptığı toplantılarda söylediği ortadadır, Burada bir parantez açarak şunu da söylemek istiyorum. "İşte gazeteciden Merkez Bankası Başkanı yaptılar" Burada herkesi vicdana davet ediyorum. Merkez Bankası Başkanımız 32 yaşında özel bir bankanın genel müdür yardımcısı oldu. Türkiye'de 32 yaşında banka genel müdür yardımcısı olmak imkansızdır neredeyse. Yıllarca bankacılık enstitüsünde ders verdi; doçentliğini - profesörlüğünü aldı. Televizyonda ona iftira atanların birçoğu da onun öğrencisi.

            "CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI SIFATIYLA SÖYLÜYORUM..."
            Bu ülkeye zarar vermeyin; Bakın çok açık ve net. Sayın Merkez Bankası Başkanı'mızdan da aldığım bilgi; Bir kere daha doğrulattım. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı sıfatı ile söylüyorum. Bütün piyasa bunu bilsin. Herhangi bir olağanüstü adım-hareket olmadı, olmayacak. Bu bağlamda yapılan bütün spekülasyonlar tamamen yalan üzerine kurulmuştur. Serbest piyasa koşullarından sayın Cumhurbaşkanımız belediye başkanlığından itibaren ortaya koyduğu tavırla asla taviz verilmeyeceğini her zaman söyledi. Serbest piyasa koşullarından asla taviz verilmeyecek. Kesinlikle; Merkez Bankası'nın olağanüstü bir toplantı ile herhangi bir müdahalesi, olağan dışı bir kararı söz konusu değildir."
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            Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Merkez Bankası Başkanı'yla görüştüm! Olağanüstü bir adım olmayacak