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    • Ekonomi
    • 26.03.2021 15:30
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    • 26.03.2021 15:30
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    26 Mart Cuma borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre hisse senedi günün ilk yarısında yüzde -3,56 oranında 58,25'den yükselerek işlem gördü. 26 Mart Cuma 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? BJKAS hisse ve Kartn hisse fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

    AA
    26 Mart borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Verusa Holding 58,25 60,40 -3,56
    Enerjisa Enerji 10,86 11,20 -3,04
    İndeks Bilgisayar 28,86 29,70 -2,83
    Aksa Enerji 10,88 11,17 -2,60
    Ege Endüstri 1.568,00 1.607,80 -2,48
    Koza Altın 117,20 120,10 -2,41
    Gözde Girişim 7,29 7,47 -2,41
    Tat Gıda 9,46 9,68 -2,27
    Arçelik 35,06 35,86 -2,23
    Oyak Çimento 7,10 7,26 -2,20
    Logo Yazılım 160,00 163,50 -2,14
    Selçuk Ecza Deposu 10,66 10,89 -2,11
    Mavi Giyim 48,26 49,24 -1,99
    Alcatel Lucent Teletaş 30,82 31,44 -1,97
    Enka İnşaat 7,73 7,88 -1,90
    Otokar 361,00 368,00 -1,90
    Kerevitaş Gıda 5,71 5,82 -1,89
    Koza Madencilik 13,59 13,84 -1,81
    Bim Mağazalar 69,10 70,35 -1,78
    Alarko GMYO 25,72 26,18 -1,76

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Verusa Holding 58,25 60,40 -3,56
    Enerjisa Enerji 10,86 11,20 -3,04
    İndeks Bilgisayar 28,86 29,70 -2,83
    Aksa Enerji 10,88 11,17 -2,60
    Ege Endüstri 1.568,00 1.607,80 -2,48
    Koza Altın 117,20 120,10 -2,41
    Gözde Girişim 7,29 7,47 -2,41
    Tat Gıda 9,46 9,68 -2,27
    Arçelik 35,06 35,86 -2,23
    Oyak Çimento 7,10 7,26 -2,20
    Logo Yazılım 160,00 163,50 -2,14
    Selçuk Ecza Deposu 10,66 10,89 -2,11
    Mavi Giyim 48,26 49,24 -1,99
    Alcatel Lucent Teletaş 30,82 31,44 -1,97
    Enka İnşaat 7,73 7,88 -1,90
    Otokar 361,00 368,00 -1,90
    Kerevitaş Gıda 5,71 5,82 -1,89
    Koza Madencilik 13,59 13,84 -1,81
    Bim Mağazalar 69,10 70,35 -1,78
    Alarko GMYO 25,72 26,18 -1,76

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    Haberler Ekonomi 26 Mart Cuma borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?