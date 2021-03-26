26 Mart Cuma borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Verusa Holding
|58,25
|60,40
|-3,56
|Enerjisa Enerji
|10,86
|11,20
|-3,04
|İndeks Bilgisayar
|28,86
|29,70
|-2,83
|Aksa Enerji
|10,88
|11,17
|-2,60
|Ege Endüstri
|1.568,00
|1.607,80
|-2,48
|Koza Altın
|117,20
|120,10
|-2,41
|Gözde Girişim
|7,29
|7,47
|-2,41
|Tat Gıda
|9,46
|9,68
|-2,27
|Arçelik
|35,06
|35,86
|-2,23
|Oyak Çimento
|7,10
|7,26
|-2,20
|Logo Yazılım
|160,00
|163,50
|-2,14
|Selçuk Ecza Deposu
|10,66
|10,89
|-2,11
|Mavi Giyim
|48,26
|49,24
|-1,99
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,82
|31,44
|-1,97
|Enka İnşaat
|7,73
|7,88
|-1,90
|Otokar
|361,00
|368,00
|-1,90
|Kerevitaş Gıda
|5,71
|5,82
|-1,89
|Koza Madencilik
|13,59
|13,84
|-1,81
|Bim Mağazalar
|69,10
|70,35
|-1,78
|Alarko GMYO
|25,72
|26,18
|-1,76
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Verusa Holding
|58,25
|60,40
|-3,56
|Enerjisa Enerji
|10,86
|11,20
|-3,04
|İndeks Bilgisayar
|28,86
|29,70
|-2,83
|Aksa Enerji
|10,88
|11,17
|-2,60
|Ege Endüstri
|1.568,00
|1.607,80
|-2,48
|Koza Altın
|117,20
|120,10
|-2,41
|Gözde Girişim
|7,29
|7,47
|-2,41
|Tat Gıda
|9,46
|9,68
|-2,27
|Arçelik
|35,06
|35,86
|-2,23
|Oyak Çimento
|7,10
|7,26
|-2,20
|Logo Yazılım
|160,00
|163,50
|-2,14
|Selçuk Ecza Deposu
|10,66
|10,89
|-2,11
|Mavi Giyim
|48,26
|49,24
|-1,99
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,82
|31,44
|-1,97
|Enka İnşaat
|7,73
|7,88
|-1,90
|Otokar
|361,00
|368,00
|-1,90
|Kerevitaş Gıda
|5,71
|5,82
|-1,89
|Koza Madencilik
|13,59
|13,84
|-1,81
|Bim Mağazalar
|69,10
|70,35
|-1,78
|Alarko GMYO
|25,72
|26,18
|-1,76