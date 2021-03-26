Sabah saatlerinde Borsa İstanbul ve BIST 100 endeksinde son durum merakla bekleniyor. Borsadaki gelişmeleri yakından takip edenler sabahtan itibaren açılış saatlerindeki durumu araştırmaya başladı. Bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,85 puan ve yüzde 1,06 değer kazanarak 1.409,20 puana yükseldi. İşte Borsa İstanbul ve BIST 100 endeksinde son gelişmeler

BORSA YÜKSELDİ Mİ, DÜŞTÜ MÜ?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,06 artışla 1.409,20 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,85 puan ve yüzde 1,06 değer kazanarak 1.409,20 puana yükseldi.