Hakan Atilla'nın istifası ile boşalan genel müdürlük koltuğuna Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Korkmaz Enes Ergun getirildi. 24 yıllık Borsa ve Sermaye Piyasaları tecrübesine sahip olan Korkmaz Ergun hakkında bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, Korkmaz Enes Ergun kimdir, kaç yaşında? İşte biyografisi...
Borsa İstanbul'un bugün yapılan genel kurulunda Hakan Atilla'nın istifası ile boşalan genel müdürlük koltuğuna Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Korkmaz Enes Ergun getirildi.
Ergun 24 yıllık borsa kariyerinde birçok şirketin halka arzının değerlendirilmesi ile işlem gören şirketlerin incelenmesini ve piyasa faaliyetlerini yönetmesiyle öne çıkıyor.