Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 26.03.2021 16:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.03.2021 16:38
    ABONE OL

    kimdir? Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun kaç yaşında, nereli?

    kimdir? Sorusu arama motorlarında aratılmaya başlandı. ’nın istifası ile boşalan genel müdürlük koltuğuna Genel Müdür Yardımcısı Korkmaz Enes Ergun getirildi. 24 yıllık Borsa ve Sermaye Piyasaları tecrübesine sahip olan hakkında bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, , kaç yaşında? İşte biyografisi...

    takvim.com.tr
    Korkmaz Enes Ergun kimdir? Borsa İstanbul'da görev değişimi!

    Hakan Atilla'nın istifası ile boşalan genel müdürlük koltuğuna Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Korkmaz Enes Ergun getirildi. 24 yıllık Borsa ve Sermaye Piyasaları tecrübesine sahip olan Korkmaz Ergun hakkında bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, Korkmaz Enes Ergun kimdir, kaç yaşında? İşte biyografisi...

    Borsa İstanbul'un bugün yapılan genel kurulunda Hakan Atilla'nın istifası ile boşalan genel müdürlük koltuğuna Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Korkmaz Enes Ergun getirildi.

    Ergun 24 yıllık borsa kariyerinde birçok şirketin halka arzının değerlendirilmesi ile işlem gören şirketlerin incelenmesini ve piyasa faaliyetlerini yönetmesiyle öne çıkıyor.

        KORKMAZ ENES ERGUN KİMDİR?

        Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünde 1997 yılında tamamlayan Ergun, aynı yıl Borsa İstanbul'da çalışma hayatına başladı.

        Yüksek lisansını ve doktorasını Marmara Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında tamamladı.

        24 yıllık Borsa ve Sermaye Piyasaları tecrübesine sahip olan Ergun, çok sayıda şirketin halka arzının değerlendirilmesi ile işlem gören şirketlerin incelenmesini ve piyasa faaliyetlerini yönetti.

        Ergun, halen Kotasyondan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Ekonomi Korkmaz Enes Ergun kimdir? Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun kaç yaşında, nereli?