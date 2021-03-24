Takibe düşene kolaylık (Ekonomi haberleri)

Ziraat Bankası Kredi Risk İzleme, Tasfiye ve Hukuk Grup Başkanı Recep Türk, takipte borcu bulunan müşterilere sağladıkları ödeme kolaylığının ilgi gördüğünü belirterek, "Kısa sürede 15 binin üzerinde hesap sahibi müşterimiz uygulamadan faydalandı" dedi. Takip borcu 1 milyon lirayı geçmeyen müşterilerin yararlanabildiği uygulama, 30 Haziran'a kadar devam edecek.
ÇOCUKLARA SANAT EĞİTİMİ
Türk Telekom'un az gören çocuklar için hayata geçirdiği 'Günışığı' projesi kapsamında geçtiğimiz yıl 'Sanatın Günışığı Atölyeleri' ile başlayan program, bu yıl 'Sanatın Günışığı Eğitim Programı' adı altında devam edecek. Atölyelere ek olarak program 'Çevrimiçi Müze Turları' ile zenginleştirildi.
HUZUREVLERİNDE DİJİTAL BAHAR
Turkcell, huzurevinde yaşayan büyüklerimizin hayatında yepyeni bir sayfa açacak olan 'Dijital Bahar' projesini başlattı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayesinde, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası'nda hayata geçen proje kapsamında, Ankara ve İstanbul'da bulunan huzurevlerine teknoloji odaları kuruldu. Turkcell'in dijital servislerinin deneyimlenebildiği odalarda, huzurevi sakinleri BiP'ten sevdikleriyle bir araya gelerek hasret giderebilecek.