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    Takibe düşene kolaylık (Ekonomi haberleri)

    Kredi Risk İzleme, Tasfiye ve Hukuk Grup Başkanı Recep Türk, takipte borcu bulunan müşterilere sağladıkları ödeme kolaylığının ilgi gördüğünü belirterek, "Kısa sürede 15 binin üzerinde hesap sahibi müşterimiz uygulamadan faydalandı" dedi. Takip borcu 1 milyon lirayı geçmeyen müşterilerin yararlanabildiği uygulama, 30 Haziran'a kadar devam edecek.

    Takibe düşene kolaylık

    Ziraat Bankası Kredi Risk İzleme, Tasfiye ve Hukuk Grup Başkanı Recep Türk, takipte borcu bulunan müşterilere sağladıkları ödeme kolaylığının ilgi gördüğünü belirterek, "Kısa sürede 15 binin üzerinde hesap sahibi müşterimiz uygulamadan faydalandı" dedi. Takip borcu 1 milyon lirayı geçmeyen müşterilerin yararlanabildiği uygulama, 30 Haziran'a kadar devam edecek.

    ÇOCUKLARA SANAT EĞİTİMİ
    Türk Telekom    'un az gören çocuklar için hayata geçirdiği 'Günışığı' projesi kapsamında geçtiğimiz yıl 'Sanatın Günışığı Atölyeleri' ile başlayan program, bu yıl 'Sanatın Günışığı Eğitim Programı' adı altında devam edecek. Atölyelere ek olarak program 'Çevrimiçi Müze Turları' ile zenginleştirildi.

    HUZUREVLERİNDE DİJİTAL BAHAR
    Turkcell, huzurevinde yaşayan büyüklerimizin hayatında yepyeni bir sayfa açacak olan 'Dijital Bahar' projesini başlattı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayesinde, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası'nda hayata geçen proje kapsamında, Ankara ve İstanbul'da bulunan huzurevlerine teknoloji odaları kuruldu. Turkcell'in dijital servislerinin deneyimlenebildiği odalarda, huzurevi sakinleri BiP'ten sevdikleriyle bir araya gelerek hasret giderebilecek.

        KADIN GİRİŞİMCİ İÇİN ÖZEL BİRİM
        Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan,         kadın girişimciliği için sektörde ilk ve özel olarak planlanmış 'Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğü'nü kurarak faaliyete başladıklarını açıkladı. 8 Mart'ta kadın girişimciler için kredi paketi sunduklarını anlatan Arslan "Kısa sürede 6 bin 500'ün üzerinde kullandırım yapılmış olup 425 milyon liraya yakın kredi hacmi gerçekleştirilmiştir" dedi.

        EKONOMİ REFORM TAKVİMİ BELİRLENDİ
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan reform planı, 10 başlıkta ana eylemlerden oluştu. Takvime göre, 850 bin küçük esnafa sağlanacak vergi muafiyetine ilişkin yasal düzenleme 31 Aralık 2021 tarihine kadar yaşama geçirilecek. 18 yaş altına Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil olmasına ilişkin düzenleme de Haziran sonunda hayata geçecek.
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