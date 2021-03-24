Takibe düşene kolaylık (Ekonomi haberleri)

KADIN GİRİŞİMCİ İÇİN ÖZEL BİRİM

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kadın girişimciliği için sektörde ilk ve özel olarak planlanmış 'Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğü'nü kurarak faaliyete başladıklarını açıkladı. 8 Mart'ta kadın girişimciler için kredi paketi sunduklarını anlatan Arslan "Kısa sürede 6 bin 500'ün üzerinde kullandırım yapılmış olup 425 milyon liraya yakın kredi hacmi gerçekleştirilmiştir" dedi.